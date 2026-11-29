Fostul preot Cristian Pomohaci a reușit să obțină în instanță ridicarea sechestrului aplicat pe două apartamente pe care le deține în Târgu Mureș. Cu toate acestea, magistrații au decis să blocheze alte două proprietăți ale acestuia, mult mai valoroase, aflate în Bistrița. Măsura urmărește acoperirea unor posibile despăgubiri în cadrul dosarului de pornografie infantilă instrumentat de DIICOT, cauză în care anchetatorii au identificat 11 victime minore și rețin în sarcina inculpatului 102 acte materiale. conform bistriteanul.ro.

Magistrații de la Tribunalul Mureș au admis parțial contestația formulată de Cristian Pomohaci împotriva blocării bunurilor sale. Astfel, judecătorii au hotărât ridicarea măsurii asigurătorii de pe două locuințe situate în Târgu Mureș, dar au dispus instituirea sechestrului asupra altor două imobile din Bistrița, a căror valoare cumulată se ridică la un milion de lei, informează publicația Bistrițeanul. Potrivit motivării instanței, hotărârea a fost adoptată „în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune”.

Imobilele eliberate de sub sechestru în Târgu Mureș au suprafețe de aproximativ 60, respectiv 65 de metri pătrați. În schimb, locuințele blocate acum în Bistrița reprezintă active imobiliare mult mai consistente, fiind vorba despre un apartament cu trei camere și un altul cu patru camere, a cărui suprafață depășește 100 de metri pătrați.

Datele oficiale din dosarul aflat pe rolul instanței scot la iveală dimensiunea investigației derulate de procurorii DIICOT împotriva lui Cristian Dorin Pomohaci. Până în acest moment, oamenii legii au identificat 11 victime, toate fiind băieți minori cu vârste de până la 16 ani. Conform probatoriului administrat, faptele de care este acuzat fostul cleric s-ar fi desfășurat pe parcursul unui an, între martie 2025 și martie 2026.

„În perioada martie 2025 – martie a.c., au procurat, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online și a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori, cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite”, se arată în comunicatul DIICOT. În dreptul lui Cristian Pomohaci, procurorii au reținut un număr de 102 acte materiale ale infracțiunii de pornografie infantilă.

În aceeași cauză penală este vizat și un alt bărbat, menționat în actele judiciare cu inițialele Ș. I.-C., cercetat pentru operațiuni cu materiale ce ilustrează abuzuri sexuale asupra minorilor. Acesta este acuzat de comiterea a 23 de acte materiale, constând într-o faptă de deținere și 22 de distribuire. Cei 11 minori identificați de procurori au posibilitatea legală de a se constitui părți civile în proces pentru a cere despăgubiri financiare, motiv pentru care instanța a securizat averea inculpatului.

Modificarea sechestrului are loc la scurt timp după ce Tribunalul Mureș a hotărât prelungirea mandatului de arestare preventivă pe numele lui Cristian Pomohaci cu încă 30 de zile, acesta aflându-se după gratii încă din luna iunie. Problemele penale ale fostului preot nu se opresc însă aici, el fiind deja trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat de trafic de droguri de mare risc.