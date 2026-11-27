Statul are de achitat aproximativ 20,5 miliarde de lei în baza titlurilor executorii câștigate de magistrați pentru drepturi salariale, o sumă care include atât restanțele deja raportate, cât și tranșele eșalonate pentru perioada 2027–2029, a anunțat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Pe lângă aceste datorii, raportul privind situația finanțelor publice indică restanțe de 3,5 miliarde de lei la compensarea facturilor la energie, datorii la concediile medicale și expuneri financiare din litigii internaționale.

În cadrul prezentării execuției bugetare la zece luni, ministrul Finanțelor a arătat că documentul inventariază stocul obligațiilor de plată ale statului, printre cele mai mari sume aflându-se drepturile salariale ale magistraților obținute în instanță. Pentru aceste sume, Guvernul este obligat prin hotărâri judecătorești definitive să asigure fondurile necesare, în caz contrar fiind prevăzute penalități zilnice pentru întârziere.

„Raportul de faţă identifică stocul obligaţiilor de plată, inclusiv pe cele rezultate din titlurile executorii privind salariile magistraţilor, pentru care Guvernul este obligat, printr-o hotărâre definitivă, să asigure fondurile necesare, fiind prevăzute penalităţi zilnice pentru întârziere. Valoarea totală a sumelor stabilite prin titluri executorii este de aproximativ 20,5 miliarde de lei şi cuprinde atât obligaţiile certe raportate până acum, cât şi sumele incluse în eşalonarea programată pentru perioada 2027-2029”, a afirmat Alexandru Nazare.

Raportul prezentat de Ministerul Finanțelor mai arată că bugetul se confruntă cu alte obligații financiare rezultate din schema de plafonare a prețurilor la energie și din litigii internaționale cu expuneri suplimentare, în principal cazul Pfizer.

În ceea ce privește compensațiile pentru plafonarea prețurilor la energie, ministrul a precizat că, dintr-un total de 37,5 miliarde de lei acumulate din 2021 până în prezent, statul a achitat 34 de miliarde de lei până la nivelul lunii octombrie, rămânând de restituit o diferență de 3,5 miliarde de lei.

„De asemenea, adăugăm aici litigii internaţionale cu expuneri suplimentare, în principal cazul Pfizer, în timp ce unele compensaţii pentru plafonarea preţurilor la energie rămân de decontat. Cu privire la acestea din urmă, vorbesc aici de compensaţiile la energie, din 37,5 miliarde acumulate din 2021 până în prezent au fost plătite deja 34 miliarde, până la nivelul lunii octombrie, astfel că mai avem 3,5 miliarde de restituit”, a precizat ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a semnalat și existența unor obligații de plată restante în sistemul de sănătate, arătând că indemnizațiile pentru concediile medicale depășesc creditele bugetare rămase disponibile. Potrivit datelor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) la data de 31 octombrie, aceste sume figurează în evidențele instituției ca obligații certe de plată.

Totodată, ministrul a atras atenția că întreprinderile publice pun o presiune suplimentară asupra bugetului din cauza necesarului de subvenții recurente, menționând că o eventuală reclasificare a unora dintre aceste companii în sectorul administrației publice ar putea duce la majorarea deficitului bugetar.