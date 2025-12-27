Salariile din CSM. Cât câștigă conducerea și personalul asimilat, potrivit datelor oficiale

La Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), salariile brute lunare, completate de sporuri, depășesc 60.000 de lei pentru funcțiile de conducere. Datele oficiale, arată că indemnizațiile și sporurile acordate la CSM includ indemnizația de încadrare, sporul pentru condiții de muncă grele și vătămătoare, sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, precum și sporul pentru păstrarea confidențialității.

În vârful ierarhiei se află președintele CSM, care are o indemnizație de încadrare de 47.874 de lei, la care se adaugă bonusuri de peste 14.600 de lei. Un singur spor depășește 11.000 de lei, astfel că venitul brut lunar trece de 62.000 de lei.

Vicepreședintele și membrii aleși ai CSM au venituri similare, cu salarii brute lunare de peste 58.000-60.000 de lei, în timp ce membrii de drept încasează sume mai mici, completate însă de sporuri semnificative, potrivit datelor analizate de ziare.com.

Secretarul general are o indemnizație de peste 34.600 de lei, iar sporurile duc venitul lunar la aproximativ 45.000 de lei brut. Secretarii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți se încadrează în intervale similare, cu venituri brute care depășesc constant 40.000 de lei.

Personalul asimilat magistraților înregistrează, în funcție de grad, venituri brute lunare cuprinse între aproximativ 14.000 și peste 39.000 de lei. Chiar și pozițiile de debut, precum personalul asimilat stagiar, depășesc 14.000 de lei brut pe lună, incluzând sporurile.

În zona funcțiilor de specialitate și suport, consilierii și specialiștii IT primesc, de asemenea, sporuri pentru risc, suprasolicitare neuropsihică și confidențialitate, ceea ce ridică salariile brute la niveluri considerabil peste media bugetară.

Președinte - Indemnizație de încadrare: 47874 lei; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 11969 lei; Spor confidențialitate: 2394 lei.

Vicepreşedinte - Indemnizație de încadrare: 46301 lei; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 11575 lei; Spor confidențialitate: 2315 lei.

Membru ales - Indemnizație de încadrare: 44728 lei; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 11182 lei; Spor confidențialitate: 2236 lei.

Membru de drept - Indemnizație de încadrare: 13921 lei; Spor condiții grele: 3480 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 696 lei.

Secretar general - Indemnizație de încadrare: 34621 le; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8655 lei; Spor confidențialitate: 1731 lei.

Secretar general adjunct - Indemnizație de încadrare: 34225 lei; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8556 lei; Spor confidențialitate: 1711 lei.

Director - Indemnizație de încadrare: 33834 lei; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8459 lei; Spor confidențialitate: 1692 lei.

Director adjunct - Indemnizație de încadrare: 33046 lei; Spor condiții grele: 300 lei; Spor risc și suprasolicitare neuropsihică: 8262 lei; Spor confidențialitate: 1652 lei.