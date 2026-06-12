Guvernul a aprobat vineri un memorandum prin care 36 de companii și operatori economici aflați în subordinea sau sub autoritatea administrațiilor locale vor putea majora salariile, ocupa posturi vacante și angaja personal suplimentar.

Măsura vizează societăți din 22 de județe care asigură servicii publice precum alimentarea cu apă și canalizare, transportul public local, termoficarea, administrarea domeniului public, serviciile comunale, piețele, zonele libere și aeroporturile.

Potrivit documentului, impactul financiar total al măsurilor aprobate ajunge la 85,57 milioane de lei. Din această sumă, 31,36 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale, 34,56 milioane de lei vor acoperi ocuparea a 699 de posturi vacante, iar alte 19,64 milioane de lei sunt prevăzute pentru angajarea a 384 de persoane pe posturi nou-înființate.

Conform memorandumului, majorările salariale vor putea fi acordate începând cu luna următoare aprobării documentului și nu vor putea depăși indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026, estimat la 6,5%.

Documentul, AICI

Memorandumul are la bază prevederile Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, care stabilește că operatorii economici aflați sub controlul autorităților locale pot majora cheltuielile salariale, ocupa posturi vacante sau extinde schema de personal doar cu aprobarea Guvernului.

Pentru a beneficia de aceste facilități, companiile trebuie să îndeplinească o serie de condiții financiare. Astfel, operatorii care nu au înregistrat pierderi și datorii restante la finalul anului 2025 și nu estimează astfel de probleme nici în 2026 pot solicita aprobarea pentru majorări salariale și angajări.

În cazul societăților care au raportat pierderi sau restanțe la sfârșitul anului trecut, aprobarea poate fi acordată doar dacă acestea își asumă reducerea pierderilor cu cel puțin dublul sumelor destinate creșterilor salariale și diminuarea plăților restante cu minimum 20%.

Documentul mai prevede că operatorii economici care beneficiază de subvenții sau transferuri pentru activitatea curentă trebuie să suporte eventualele majorări salariale din venituri proprii.

În nota de fundamentare, Executivul argumentează că măsurile sunt necesare pentru funcționarea unor servicii publice considerate esențiale și pentru acoperirea deficitului de personal semnalat de numeroși operatori economici.

Autoritățile arată că noile angajări și ajustările salariale sunt necesare pentru respectarea obligațiilor contractuale, derularea proiectelor aflate în implementare și asigurarea continuității serviciilor delegate de administrațiile locale.

Dintre cele 36 de societăți incluse în memorandum, cea mai mare alocare a fost aprobată pentru Compania de Apă Someș din județul Cluj, care va beneficia de 13,17 milioane de lei. Din această sumă, peste 7 milioane de lei sunt destinate majorărilor salariale, iar aproximativ 6,16 milioane de lei vor fi folosite pentru ocuparea a 100 de posturi nou-înființate.

Pe următoarele locuri se află Tursib Sibiu, cu 8,39 milioane de lei, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila, cu 7,25 milioane de lei, Compania de Apă Oltenia, cu 6,85 milioane de lei, și Hidro Prahova, cu 6,18 milioane de lei.

Fonduri importante au fost aprobate și pentru operatori din domeniul serviciilor de apă și canalizare, transport public, termoficare, administrarea domeniului public și infrastructură aeroportuară.

1. ACET SA Suceava – operatorul regional de apă și canalizare va beneficia de fonduri pentru majorări salariale și ocuparea a 36 de posturi vacante.

2. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL – compania din Prahova primește o majorare salarială calculată în limita indicelui de creștere a prețurilor.

3. HYDROKOV SA Covasna – operatorul de apă va putea majora salariile și ocupa atât posturi vacante, cât și posturi nou-înființate.

4. Compania Județeană APA SERV SA Neamț – primește aprobare pentru ocuparea a 12 posturi vacante.

5. Transport Public Local SA Suceava – societatea de transport public va putea angaja 65 de persoane și acorda majorări salariale.

6. Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați” – beneficiază exclusiv de majorări salariale.

7. Thermoenergy Group SA Bacău – va ocupa 10 posturi vacante necesare activității de termoficare.

8. Hidro Prahova SA – primește fonduri pentru majorări salariale și ocuparea a 58 de posturi vacante.

9. AQUABIS SA Bistrița-Năsăud – operatorul regional de apă va putea majora salariile și angaja personal suplimentar.

10. Administrația Domeniului Public SA Oradea – va ocupa 36 de posturi vacante și va acorda creșteri salariale.

11. Horticultura SA Timișoara – primește aprobare atât pentru majorări salariale, cât și pentru noi angajări.

12. Apa Canal Nord-Vest SA – va beneficia de majorări salariale și de ocuparea unor posturi nou-create.

13. ADI Transport Public Arad – primește fonduri pentru salarii și extinderea schemei de personal.

14. Compania de Utilități Publice Focșani – va putea majora salariile și ocupa 31 de posturi vacante.

15. Compania de Apă Someș – primește cea mai mare sumă aprobată prin memorandum, destinată salariilor și ocupării a 100 de posturi nou-înființate.

16. Tursib Sibiu – operatorul de transport public va putea face aproape 100 de angajări și va acorda majorări salariale.

17. Compania de Apă Oltenia – beneficiază de fonduri pentru salarii și ocuparea a aproape 90 de posturi.

18. Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș – primește aprobare pentru majorări salariale.

19. AQUACEPTURA – va putea angaja personal pentru posturile nou-create.

20. Compania de Apă Arieș – beneficiază de majorări salariale și de ocuparea a 32 de posturi vacante.

21. Gospodărire Urbană SRL Galați – primește fonduri pentru salarii și noi angajări.

22. Piețe Servicii Comunitare Muscel SRL – beneficiază exclusiv de majorări salariale.

23. Locativ SA Târgu Mureș – primește aprobare pentru creșteri salariale.

24. Nova Apaserv SA Botoșani – va putea majora salariile și ocupa 10 posturi vacante.

25. Edilitara Târgu Jiu – primește aprobare pentru ocuparea a 11 posturi vacante.

26. Eco-Csik – va beneficia de majorări salariale și de înființarea a 47 de noi posturi.

27. Intertrans Caransebeș SRL – va putea ocupa trei posturi nou-create.

28. Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila – primește fonduri pentru salarii și ocuparea a 117 posturi vacante.

29. Aeroportul Târgu Mureș – va putea angaja personal suplimentar și acorda majorări salariale.

30. RECONS SA Arad – primește aprobare pentru ocuparea a 17 posturi vacante.

31. Servicii Comunitare Nicorești SRL – beneficiază de majorări salariale și de extinderea schemei de personal.

32. Compania Energetică Servicii București – va putea ocupa 35 de posturi vacante și acorda majorări salariale.

33. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani SRL – beneficiază de salarii mai mari și de noi angajări.

34. Transport Local Câmpia Turzii SRL – va ocupa posturi vacante și posturi nou-înființate.

35. Regia Autonomă „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav” – primește aprobare pentru majorări salariale și ocuparea a 33 de posturi vacante.

36. SC Solceta SA – beneficiază exclusiv de majorări salariale.