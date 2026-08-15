Sindicatul din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) îi cere ministrului Dragoș Pîslaru să își clarifice poziția privind salarizarea angajaților care gestionează fonduri europene. Reprezentanții angajaților îl acuză pe ministru că își asumă rezultatele instituției, dar nu și oamenii care contribuie la obținerea lor.

Mesajul sindicaliștilor vine după declarațiile lui Dragoș Pîslaru din 14 august. Potrivit sindicatului, ministrul ar fi susținut propunerile privind salarizarea specialiștilor în fonduri europene, iar ulterior ar fi afirmat că nu știe cine a semnat un document în numele său.

„Până la urmă, care este poziția dumneavoastră?”, îl întreabă sindicaliștii pe ministru, criticând afirmațiile despre „uniformizare” și „cascadarea” remunerației.

Reprezentanții angajaților afirmă că măsurile de stimulare financiară pentru personalul care gestionează fonduri europene nu reprezintă un beneficiu introdus recent. Potrivit sindicatului, sistemul există din 2004 și a fost introdus în contextul pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană și al consolidării capacității administrative.

Sindicaliștii susțin că măsura a presupus o majorare a salariului de bază și a urmărit atragerea și păstrarea specialiștilor în administrația publică, precum și reducerea plecărilor către sectorul privat.

Reprezentanții angajaților afirmă că Pîslaru cunoaște diferențele dintre salariile din administrație și cele din mediul privat, întrucât „a deținut până de curând o firmă privată care activa în același domeniu al fondurilor europene”.

„Știți, așadar, de ce personalul experimentat pleacă din MIPE către ADR-uri sau către mediul privat: pentru că nu este respectat tocmai principiul menținerii unei salarizări competitive, necesare pentru păstrarea specialiștilor în sistem”, se arată în comunicat.

Sindicatul avertizează că politicile salariale ar intra în contradicție cu obiectivul de consolidare a capacității administrative necesare gestionării fondurilor europene.

Sindicaliștii invocă și argumentul financiar în apărarea propunerilor privind salarizarea angajaților.

Potrivit comunicatului, „propriul dumneavoastră minister a recunoscut că impactul bugetar este POZITIV”.

Reprezentanții angajaților susțin că soluția nu ar necesita fonduri suplimentare de la bugetul de stat, deoarece cheltuielile ar fi eligibile pentru rambursare din fonduri europene.

„Dacă soluția propusă are impact bugetar pozitiv și cheltuielile sunt eligibile la rambursare din fonduri europene, despre ce «povară bugetară» mai vorbim?”, întreabă sindicaliștii.

Reprezentanții angajaților critică și ideea de „uniformizare” a remunerației. În opinia acestora, salarizarea ar trebui să țină cont de performanță, nivelul de responsabilitate, complexitatea muncii și rezultatele obținute.

„Aceasta este reforma unei administrații europene moderne sau o uniformizare ca în comunism, în care toți trebuie tratați la fel indiferent de performanță și răspundere?”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii îl întreabă pe ministru dacă „acesta este trendul în Uniunea Europeană – uniformizare fără stimularea performanței”.

Aceștia mai susțin că angajații MIPE se confruntă cu incompatibilități și restricții profesionale care le reduc posibilitatea de a obține venituri suplimentare.

Sindicaliștii reclamă o diferență între discursul public despre performanțele ministerului și modul în care sunt tratați angajații.

„Vă lăudați cu performanțele lor și cu miliardele de euro atrase de România, dar când trebuie să îi susțineți, îi prezentați drept beneficiarii unor privilegii”, susțin sindicaliștii.

În comunicat, aceștia afirmă că rezultatele MIPE sunt obținute de angajații care gestionează proiectele și fondurile europene, nu doar de instituție sau de conducerea acesteia.

„Performanțele MIPE nu sunt realizate de clădire și nici de ministru. Sunt realizate de oamenii pe care astăzi refuzați să îi apărați”, transmite sindicatul.

Reprezentanții angajaților susțin că măsurile adoptate în timpul mandatului ministrului ar fi avut efecte negative asupra personalului, deși acesta ar fi vorbit în repetate rânduri despre dialog.

Potrivit sindicatului, bilanțul unui an de mandat arată „diminuarea veniturilor, accentuarea inechităților și demotivarea personalului”.

„Între discursul despre dialog și realitatea resimțită de angajați există, din păcate, o diferență pe care faptele o demonstrează”, se mai arată în comunicat.

Sindicatul îl acuză pe Pîslaru că a preluat inclusiv discursul fostului premier Ilie Bolojan referitor la angajații care gestionează fondurile europene.

La finalul comunicatului, sindicaliștii îi cer ministrului să își clarifice poziția față de angajații instituției.

„Vă asumați doar performanțele angajaților MIPE sau vă asumați și oamenii care le-au făcut posibile?”

Potrivit sindicatului, ministrul „nu mai reprezintă de mult timp interesele echipei” pe care o conduce. Reprezentanții angajaților îl acuză că își asumă rezultatele obținute de personal, în timp ce, în disputa privind salarizarea, angajații ar fi devenit „ținte publice”.

„Părăsit de propriul ministru, MIPE își caută ministru”, este concluzia comunicatului transmis de sindicat.