Legea salarizării nu va reduce veniturile angajaților din sistemul sanitar, dă asigurări ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care afirmă că majoritatea salariaților vor beneficia de creșteri salariale și anunță reluarea dialogului cu sindicatele înaintea protestului programat săptămâna viitoare.

Întrebat despre nemulțumirile sindicatelor din sănătate, ministrul interimar a respins informațiile potrivit cărora noua lege ar diminua veniturile personalului medical.

„Adevărul este că niciun venit, atenție, niciun venit salarial nu va putea să scadă prin această lege a salarizării. Acesta este un principiu care a fost convenit cu partidele politice și este o protecție foarte clară care a evoluat în acest moment, și vă pot spune fără nicio ezitare că nu se pune problema de scădere a veniturilor nimănui din sectorul de sănătate”, a spus el.

Potrivit lui Pîslaru, protestele anunțate de sindicate sunt generate de faptul că unele organizații și-ar fi dorit majorări salariale mai consistente.

„Greva este mai degrabă un protest pentru ceea ce ar fi vrut să fie niște creșteri mai mari salariale”, a adăugat acesta.

Dragoș Pîslaru afirmă că proiectul legii salarizării prevede fonduri suplimentare pentru sistemul sanitar.

„Avem 2,5 miliarde de lei adiționali pentru sectorul de sănătate. Vor fi creșteri la peste două treime din personalul sanitar și vor fi acele protecții pentru cealaltă treime”, mai arată el.

Ministrul spune că, după stabilirea regulamentului privind sporurile și diferențierea acestora în funcție de unitățile sanitare, numărul angajaților care nu vor beneficia de majorări ar putea fi redus.

„Dacă lucrăm în continuare așa cum a fost convenit pentru regulamentul de sporuri și pentru variația în funcție de unitatea spitalicească, acest procent legat de persoanele care nu vor avea neapărat o creștere de venituri poate scădea sub 15%. Astfel încât lucrând împreună și nu protestând fără să vii să dialoghezi, poți într-adevăr ajuta oamenii în sistemul sanitar. Și asta este o realitate pe care trebuie să o spunem oamenilor din sistemul sanitar”, a afirmat acesta.

Ministrul interimar susține că Executivul nu dispune de resurse pentru majorarea suplimentară a fondului de salarii și afirmă că adoptarea legii nu poate fi amânată.

„România nu își permite să cheltuie mai mult de 12 miliarde de lei în acest moment pentru salarizarea sectorului public. Este o realitate”, explică ministrul.

În opinia sa, depășirea acestui nivel ar pune în pericol respectarea țintelor privind deficitul bugetar și stabilitatea economică.

„Nu ne putem respecta angajamentele legate de deficitul bugetar și, practic, țara ar ajunge într-un colaps economic”, arată acesta.

Pîslaru a adăugat că sănătatea și educația reprezintă principalele domenii prioritizate prin noua lege.

„Nu se pune problema să amâni această lege pentru altcândva pentru că nu vei avea resursele bugetare nici atunci”, a mai spus oficialul.

Dragoș Pîslaru anunță că va relua discuțiile cu reprezentanții sindicatelor din sănătate și că invitațiile vor fi transmise luni.

„Vă pot da în premieră această informație că voi chema din nou pe partea de dialog social sindicatele din sănătate pentru a lucra la aceste lucruri”, susține el.

Ministrul afirmă că negocierile vor avea ca obiectiv clarificarea regulamentului privind acordarea sporurilor și susține că gărzile și turele nu vor fi afectate de noul sistem de salarizare.

„ Iar acum vă spun ceva ce trebuie ascultat și cei din sectorul sanitar așa numai că vom avea multiple verificări ca această nouă valoare de 30% pe care am introdus-o să ne asigurăm că nu duce la niciun fel de gardă sau tură care să fie mai puțin plătite decât în trecut”, a declarat ministrul.

La final, ministrul interimar al Muncii a reiterat că noua lege a salarizării nu va conduce la diminuarea veniturilor din sistemul sanitar.

„Nu vor exista scăderi de salariu în sectorul sanitar. Venitul salarial pe total nu va scădea la nimeni, iar la două treimi, atenție, două treimi dintre oamenii din sectorul sanitar vor avea creștere de salariu”, a încheiat acesta.