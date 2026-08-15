Masa de Sfânta Maria poate fi completată cu un preparat simplu, gustos și ușor de pregătit. Friptura la tavă cu cartofi noi și sos de usturoi este o alegere potrivită pentru o masă în familie, mai ales dacă vrei un fel principal sățios, cu carne fragedă și cartofi rumeniți. Rețeta nu necesită tehnici complicate.

Pentru 4-6 porții ai nevoie de:

1,2 kg carne de porc, de preferat ceafă sau pulpă;

1 kg icartofi noi;

5-6 căței de usturoi;

3-4 linguri ulei;

150 ml apă sau supă;

1 linguriță boia dulce;

1 linguriță cimbru uscat;

1 linguriță rozmarin;

sare, după gust;

piper, după gust.

Pentru sosul de usturoi:

5-6 căței de usturoi;

2-3 linguri ulei;

100-150 ml apă;

un praf de sare;

1 lingură smântână, opțional.

Carnea se spală, dacă este necesar, apoi se șterge bine cu prosoape de hârtie. Se unge cu ulei și se condimentează cu sare, piper, boia, cimbru și rozmarin.

Cartofii noi se spală foarte bine. Dacă sunt mici, pot fi lăsați întregi. Cei mai mari pot fi tăiați în jumătăți sau sferturi.

Cartofii se așază într-o tavă și se amestecă cu puțin ulei, sare, piper și rozmarin. Carnea se pune peste sau printre cartofi. Se adaugă apa ori supa și câțiva căței de usturoi zdrobiți.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius.

Friptura se lasă acoperită aproximativ 50-60 de minute, în funcție de grosimea bucății de carne.

După ce carnea și cartofii s-au înmuiat, folia de aluminiu se îndepărtează. Temperatura poate fi crescută la aproximativ 200 de grade Celsius, iar tava se mai lasă în cuptor 20-30 de minute. În această etapă, carnea capătă o crustă rumenă, iar cartofii devin aurii și crocanți la exterior.

Pentru o friptură mai suculentă, carnea poate fi stropită din când în când cu sosul format în tavă.

Sosul de usturoi se prepară rapid. Cățeii de usturoi se zdrobesc și se freacă bine cu sare. Se adaugă treptat uleiul, amestecând continuu, până când se formează o pastă.

La final se adaugă puțină apă, treptat, până când sosul ajunge la consistența dorită. Pentru un sos mai cremos, se poate adăuga o lingură de smântână.

După ce este scoasă din cuptor, friptura poate fi lăsată câteva minute înainte de a fi tăiată.

Feliile de carne se servesc alături de cartofii rumeniți și sosul de usturoi. Pentru un plus de prospețime, preparatul poate fi însoțit de o salată de roșii, castraveți sau murături.