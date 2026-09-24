Un atac rusesc cu drone și rachete asupra Ucrainei a ucis opt persoane în noaptea de miercuri spre joi, dintre care șase într-o fermă din regiunea Harkov și două la Kiev. În capitala ucraineană, una dintre victime se afla în parcarea unei maternități, care a fost avariată în urma atacului. Alte opt persoane au fost rănite la Kiev, potrivit Reuters.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că atacul a inclus 282 de drone, precum și rachete hipersonice și balistice și alte arme. Loviturile au vizat Kievul și mai multe regiuni din Ucraina, iar atacurile au continuat până joi dimineață.

Șase persoane au fost ucise, iar alte 12 au fost rănite într-un atac asupra unui depozit de legume de la o fermă dintr-un sat din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei. Informația a fost transmisă de procurorii ucraineni.

Atacul a vizat o zonă în care se aflau muncitori agricoli. Bilanțul comunicat de autoritățile regionale a indicat șase persoane rănite în primele informații, însă ulterior autoritățile au raportat 12 răniți.

La Kiev, două persoane au fost ucise în atacul nocturn, iar alte opt au fost rănite, potrivit primarului Vitali Kliciko. Una dintre persoanele decedate se afla în parcarea unei maternități care a fost avariată.

O parte din fațada maternității, ferestrele și ușile au fost afectate. Niciun pacient și niciun membru al personalului medical nu a fost rănit în interiorul unității medicale.

Poliția a anunțat că, în afara maternității, au fost avariate nouă locuințe, un oficiu poștal, depozite și zeci de autoturisme.

Atacul de joi a urmat unei alte serii de lovituri asupra Kievului, desfășurate miercuri, în urma cărora două persoane au fost ucise și 45 au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a condamnat atacurile.

„În timp ce oamenii dormeau, fulgerele exploziilor au luminat cerul”, a scris Zelenski pe Telegram.

El a spus că principalele ținte ale atacului au fost Kievul și infrastructura civilă, menționând clădiri rezidențiale, o maternitate, infrastructura energetică și infrastructura logistică.

Zelenski a afirmat că presiunea insuficientă exercitată asupra Moscovei îi permite Rusiei să lanseze atacuri repetate și a cerut Statelor Unite să răspundă.

„În acest moment, Statele Unite au ocazia să răspundă cu fermitate”, a spus președintele ucrainean. „Avem nevoie de interceptori balistici pentru a proteja viețile oamenilor”, a adăugat el.

Autoritățile din regiunea Rivne, în nord-vestul Ucrainei, au anunțat că infrastructura a fost avariată în urma atacurilor din timpul nopții, care au continuat până joi dimineață.

Și regiunea Volîn, aflată la granița cu Polonia, a fost vizată de atacuri. În Odesa, șeful administrației militare regionale, Serhii Lîsak, a declarat că atacurile rusești au avariat o unitate medicală și au spart geamurile unor locuințe și ale unei școli din apropiere.

Ministerul rus al Apărării a transmis, la rândul său, că forțele sale au lovit instalații de apărare ucrainene, centre logistice și de telecomunicații, precum și nave utilizate de armata ucraineană.

Atacul a avut efecte și asupra statelor vecine Ucrainei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că patru drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării, iar cel puțin una a explodat în nord.

În România, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că un obiect aerian a intrat în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit în județul Suceava. Două aeronave F-16 românești au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Potrivit informațiilor comunicate ulterior, drona s-a prăbușit în apropiere de Solca, fără victime, incendiu sau pagube materiale.

În același timp, Polonia a mobilizat aviația militară ca măsură de răspuns la atacurile rusești asupra Ucrainei.