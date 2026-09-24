Apa, curentul și cartea funciară: cum a ajuns Turcia la 58% din case asigurate la cutremur

România și Turcia au construit sisteme de asigurare a locuințelor care pornesc de la aceeași idee: o poliță obligatorie, separată de asigurarea facultativă, destinată protecției financiare în fața unor dezastre majore și administrată printr-un mecanism specializat.

Rezultatele sunt însă foarte diferite.

În Turcia, datele DASK comunicate în august 2026 indică 11,7 milioane de locuințe asigurate și un grad de acoperire de 58%. În România, la 31 august erau active 2.526.634 de polițe PAD, raportate la un fond locativ de 10.122.333 de locuințe. Gradul de cuprindere era de 24,96%.

Procentele nu sunt perfect comparabile, pentru că universul de locuințe căruia i se aplică obligația diferă între cele două țări. Dar diferența de peste două ori între gradele de acoperire ridică o întrebare relevantă: ce face diferit sistemul turcesc?

Un răspuns se găsește nu în produsul de asigurare în sine, ci în momentele în care proprietarul este obligat să demonstreze că are polița.