Social

Apa, curentul și cartea funciară: cum a ajuns Turcia la 58% din case asigurate la cutremur

Apa, curentul și cartea funciară: cum a ajuns Turcia la 58% din case asigurate la cutremur
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News

România și Turcia au construit sisteme de asigurare a locuințelor care pornesc de la aceeași idee: o poliță obligatorie, separată de asigurarea facultativă, destinată protecției financiare în fața unor dezastre majore și administrată printr-un mecanism specializat.

Rezultatele sunt însă foarte diferite.

În Turcia, datele DASK comunicate în august 2026 indică 11,7 milioane de locuințe asigurate și un grad de acoperire de 58%. În România, la 31 august erau active 2.526.634 de polițe PAD, raportate la un fond locativ de 10.122.333 de locuințe. Gradul de cuprindere era de 24,96%.

Procentele nu sunt perfect comparabile, pentru că universul de locuințe căruia i se aplică obligația diferă între cele două țări. Dar diferența de peste două ori între gradele de acoperire ridică o întrebare relevantă: ce face diferit sistemul turcesc?

Un răspuns se găsește nu în produsul de asigurare în sine, ci în momentele în care proprietarul este obligat să demonstreze că are polița.

Stiri calde

14:37 - Dronele MQ-9 Reaper rămân în România până la finalul lui 2027. Decizia anunțată de Olanda

14:28 - Meta pregătește o schimbare importantă. Inteligența artificială ajunge într-o nouă categorie de dispozitive

14:20 - Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

14:14 - Fotbalistul spaniol Santi Mina, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru agresiune sexuală

14:05 - Ce au găsit experții pe drona prăbușită în Republica Moldova. Este o premieră

13:53 - Ce ar fi declanșat explozia din Rahova. Problemele ar fi început cu zeci de ore înainte

HAI România!

„El e salvatorul patriei”. Cum explică Bogdan Comaroni fenomenul Călin Georgescu

„El e salvatorul patriei”. Cum explică Bogdan Comaroni fenomenul Călin Georgescu

Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

Statul și antreprenorii: parteneri sau adversari?

Românii caută miracole și dau de dracu

Românii caută miracole și dau de dracu

Proiecte speciale