În urma propunerilor prezentate de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru Ministerul Afacerilor Interne, ministrul interimar Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, a comentat joi măsurile privind o singură Poliție Națională și crearea unui ghișeu unic pentru serviciile publice. Oficialul a anunțat, totodată, că va vota Guvernul Mureșan, dacă acesta va ajunge în Parlament pentru votul de învestitură.

Cătălin Predoiu a afirmat că va susține prin vot Executivul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, motivând că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Dacă ajunge în Parlament, votez Guvernul Siegfried Mureşan, pentru că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Aşa cum era la fel de urgent nevoie şi acum patru luni. S-a ajuns şi în PNL, după patru luni, să acceptăm ideea de prezenţă a PNL la guvernare, cu un premier liberal, altul decât preşedintele partidului şi cerând voturile PSD. Încă un indiciu că refacerea coaliţiei ar fi fost posibilă şi peste vară, dacă în tot spectrul politic pro-occidental gândirea de stat prevala asupra gândirii de partid”, a scris Predoiu pe Facebook.

Ministrul interimar de Interne a comentat și propunerea lui Siegfried Mureșan privind existența unei singure Poliții Naționale. Predoiu a arătat că, în prezent, Poliția Română are competență națională generală, în timp ce polițiile locale se află în subordinea autorităților administrației publice locale.

„Aceasta este situaţia şi în prezent: avem o singură poliţie cu competenţă naţională generală, Poliţia Română. Separat, există şi poliţiile locale, aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. Interpretez, aşadar, declaraţia domnului prim-ministru desemnat Mureşan în sensul desfiinţării poliţiilor locale şi al integrării lor instituţionale în Poliţia Română, acesta fiind singurul sens logic pe care îl poate avea formularea. În acest caz, îi urez sincer mult succes domnului premier desemnat în discuţiile cu organizaţiile asociative ale primarilor din ţară, de orice culoare politică. Şi îi acord tot suportul necesar, dacă îl va cere. Într-adevăr, poliţiile locale sunt cu mult sub standardele Poliţiei Naţionale, deşi sunt cu mult mai bine plătite”, a spus Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu a abordat și propunerea privind crearea unui ghișeu unic pentru pașapoarte, permise de conducere și cărți de identitate. El a arătat că Ministerul Afacerilor Interne are deja un HUB digital prin care cetățenii pot accesa mai multe servicii online.

„Există deja un HUB MAI de servicii digitale, conceput tocmai ca punct unic de acces la serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest moment, HUB-ul MAI are aproximativ 1,49 milioane de conturi şi a înregistrat 63,6 milioane de accesări. Înrolarea în HUB-ul digital MAI permite cetăţeanului, dintr-un singur cont, să acceseze o serie de servicii fără a mai merge la ghişeu: să obţină online certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală sau documente privind domiciliul şi reşedinţa, să consulte istoricul sancţiunilor rutiere, punctele de penalizare şi statutul permisului, să solicite permisul de conducere internaţional, precum şi să acceseze serviciile de programare şi verificare a stadiului cererilor pentru paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere şi înmatriculări”, a explicat ministrul interimar de Interne.

Siegfried Mureșan a anunțat că își dorește înființarea unei singure Poliții Naționale și existența unui singur tip de polițist pe întreg teritoriul țării. Propunerea face parte din măsurile prezentate de premierul desemnat pentru viitorul program de guvernare.

Premierul desemnat a mai anunțat că intenționează să creeze un singur punct de lucru al statului pentru relația cu cetățeanul. Potrivit acestuia, operațiuni precum înmatricularea unui autoturism sau eliberarea unui pașaport ar urma să poată fi realizate de la același ghișeu.

Mureșan a inclus între obiective și finalizarea reformei pensiilor speciale.