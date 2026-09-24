Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat joi mai multe măsuri pe care le are în vedere pentru reforma administrației, între care înființarea unei singure Poliții Naționale, cu un singur tip de polițist pe întreg teritoriul României, și crearea unui singur punct de lucru al statului cu cetățeanul.

Mureșan a spus că românii ar urma să poată rezolva la același ghișeu mai multe tipuri de probleme administrative, de la eliberarea cărții de identitate și a pașaportului până la înmatricularea unui autoturism. El a precizat, de asemenea, că își propune finalizarea reformei pensiilor speciale.

Premierul desemnat a anunțat că una dintre măsurile pe care le are în vedere este reorganizarea sistemului de poliție.

„Vom înfiinţa o singură Poliţie Naţională, un singur tip de poliţist pe tot teritoriul României”, a declarat Siegfried Mureșan.

Declarația vine în contextul în care Mureșan își prezintă principalele direcții ale programului de guvernare. Programul pune accent pe reforma administrației și pe simplificarea relației dintre stat și cetățean.

Siegfried Mureșan a anunțat și intenția de a crea un singur punct de lucru prin care cetățeanul să poată interacționa cu statul pentru mai multe servicii: „Şi acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghişeu la altul”.

El a spus că își dorește ca aceste servicii să poată fi accesate de la același ghișeu.

„Vom înfiinţa un singur punct de lucru al statului cu cetăţeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui paşaport, pentru toate lucrurile să mergi la acelaşi ghişeu şi să ai o singură instituţie a statului care interacţionează cu oamenii”, a declarat Mureșan.

El a fost întrebat dacă reorganizarea propusă pentru sistemul de poliție ar putea determina mai mulți angajați din Ministerul de Interne să se pensioneze.

Mureșan a legat răspunsul de reforma pensiilor speciale, despre care spune că reprezintă unul dintre obiectivele sale.

„Obiectivul nostru este de altfel să şi finalizăm reforma pensiilor speciale. Pensia plătită de la buget să nu depăşească ultimul venit net din activitate şi evident şi fără cumul între pensie şi salariu la stat”, a afirmat el.

Premierul desemnat a susținut că există situații în care angajați din poliție sau din alte categorii se pensionează înainte de 50 de ani, după ce au acumulat experiență în carieră: „Mulţi oameni, poliţişti sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experienţă şi când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investeşte în ei”,.

El a precizat că intenționează să creeze un cadru prin care acești oameni să poată rămâne mai mult timp în activitate.

„Ca atare e clar că vom crea cadrul pentru că aceşti oameni să lucreze mai mult şi în condiţii care să fie avantajoase şi pentru ei, dar să poată servi cetăţeanul şi să fie la dispoziţia statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a declarat Siegfried Mureșan, la un post de radio.