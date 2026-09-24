Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu a discutat până acum cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și că, în următoarele zile, nu va fi în București. Liderul social-democrat a afirmat că PSD rămâne disponibil pentru discuții asupra programului de guvernare, dar a spus că șansele ca partidul să voteze noul Executiv sunt, în acest moment, foarte reduse.

Sorin Grindeanu a fost întrebat joi despre posibilitatea unei întâlniri cu Siegfried Mureșan, după discuțiile din ultimele zile privind formarea viitorului Guvern.

Liderul PSD a spus că nu a vorbit până acum cu premierul desemnat și că programul său din perioada următoare cuprinde mai multe întâlniri regionale cu reprezentanții partidului. Grindeanu a afirmat însă că alți membri ai PSD pot participa la discuții dacă acestea vor viza programul de guvernare.

„Eu sunt deschis. În zilele următoare nu o să fiu. Am un program pe care îl cunoaşteţi, nu o să fiu în Bucureşti, dar colegii mei sunt. Dacă se doreşte a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri, evident că suntem disponibili”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a fost întrebat și despre posibilitatea ca liderul PNL, Ilie Bolojan, să ocupe funcția de vicepremier sau pe cea de ministru al Afacerilor Interne în viitorul Executiv. Sorin Grindeanu a răspuns că stabilirea funcțiilor în viitorul Guvern este responsabilitatea celor care negociază formarea Cabinetului Mureșan.

El a revenit însă la relația dintre PSD și premierul desemnat și a afirmat că social-democrații nu au primit un program de guvernare pe baza căruia să poată purta discuții.

„E treaba lor. Deocamdată, nu au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare pentru că ceea ce s-a trimis aseară nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după...şi PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan şi cu echipa domniei sale. Dacă doreşte să aibă dialog...ieri am fost aici aproape toată ziua până după- amiază. Apoi l-am anunţat că sunt la partid. Am fost disponibil. Mai sunt câteva ore, apoi intru într-un program care ţine de întâlniri regionale pe care le am cu colegii din PSD”.

Declarațiile vin după ce miercuri nu a avut loc o întâlnire între cei doi lideri. Grindeanu afirmase că l-a așteptat pe Mureșan pentru discuții, în timp ce premierul desemnat a spus că cei doi nu stabiliseră o întâlnire la o anumită oră și într-un anumit loc.

Sorin Grindeanu a fost întrebat și dacă mai există posibilitatea ca parlamentarii PSD să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Liderul social-democrat a afirmat că, în condițiile actuale, consideră această posibilitate foarte redusă.

„Păi la modul cum se comportă domnul Siegfried Muresan, dumneavoastră, ce credeţi? Eu nu văd că există această posibilitate, sau e una extrem de redusă. Modul în care înţelegi să tratez pe cei de la care aştepţi voturi înseamnă că avem noi dreptate şi anume că domnia sa chiar nu-şi doreşte să fie prim-ministru, domnia sa îşi doreşte să facă un joc politic cum l-a făcut şi peste vară, încercând să-şi crească anvergura politică”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Afirmațiile privind intențiile premierului desemnat reprezintă poziția exprimată de liderul PSD în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv.

PSD a anunțat anterior că nu susține învestirea Guvernului Mureșan.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu apar în perioada în care Siegfried Mureșan pregătește programul de guvernare și lista miniștrilor cu care urmează să se prezinte în Parlament.

Premierul desemnat a purtat în ultimele zile discuții cu reprezentanții PNL, USR și UDMR, formațiunile care susțin nominalizarea sa.

În același timp, voturile PSD rămân un subiect al discuțiilor politice privind susținerea viitorului Cabinet. Sorin Grindeanu afirmă că social-democrații sunt disponibili pentru o discuție asupra programului de guvernare, însă spune că PSD nu va solicita o întâlnire cu premierul desemnat.

Poziția finală a partidului față de Cabinetul propus de Siegfried Mureșan urmează să conteze în momentul în care programul de guvernare și lista miniștrilor vor ajunge în Parlament.