Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. Ce măsuri au primit protestatarii

Judecătoria Sectorului 1 a dispus noi măsuri preventive în dosarul violențelor produse la protestul din 15 septembrie din Piața Victoriei. Dintre ultimii șapte inculpați pentru care instanța trebuia să se pronunțe, trei au fost arestați preventiv, trei au fost plasați în arest la domiciliu, iar unul va fi cercetat sub control judiciar.

În total, dintre cele 14 persoane prezentate miercuri după-amiază în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, zece au primit mandate de arestare. Pentru alte trei persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, iar un alt inculpat a fost plasat sub control judiciar. Dosarul vizează incidentele produse în 15 septembrie, în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor.

Ancheta vizează infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere, lovire sau alte violențe și ultraj. După incidentele de la protest, anchetatorii au făcut percheziții în București și în 15 județe.

În urma acțiunilor au fost ridicate 27 de persoane dintre cele vizate de anchetă.

Anterior, față de zece dintre cei 27 de inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, la 22 septembrie 2026, propunerile formulate de procurori. Pentru aceștia a fost dispusă arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Alte trei persoane fuseseră plasate sub control judiciar.

Pentru alți 14 inculpați, procurorii au cerut arestarea preventivă, iar aceștia au fost prezentați miercuri după-amiază în fața instanței.

Cererile au fost analizate în două dosare separate, fiecare cu câte șapte inculpați. Pentru primul grup, instanța a decis arestarea preventivă a celor șapte persoane.

În cazul celuilalt grup, trei inculpați au fost arestați preventiv, trei au primit arest la domiciliu, iar unul a fost plasat sub control judiciar.

Astfel, dintre cele 14 persoane prezentate miercuri instanței, zece au fost arestate preventiv.

La perchezițiile desfășurate în Capitală și în 15 județe, anchetatorii au vizat 30 de persoane. Dintre acestea, 27 au fost găsite și ridicate în urma operațiunii.

Cercetările continuă la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

Ancheta privește faptele comise în timpul protestului din Piața Victoriei din 15 septembrie și rolul fiecărei persoane cercetate în incidentele produse atunci.