Politica

AUR susține că persoanele arestate după violențele din Piața Victoriei nu mai sunt membri ai partidului

AUR susține că persoanele arestate după violențele din Piața Victoriei nu mai sunt membri ai partiduluiProtest Piața Victoriei / sursa foto: INQUAM_Photos_Octav_Ganea
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Din cuprinsul articolului

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut miercuri încetarea oricărei tentative de asociere a partidului cu violențele produse la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei, și a susținut că persoanele care au comis fapte ilegale trebuie să răspundă individual în fața legii.

AUR susține că în spațiul public au apărut informații prin care persoane care nu mai fac parte din partid de mai mulți ani sunt prezentate drept membri ai formațiunii, ceea ce, potrivit partidului, ar crea o legătură între AUR, președintele George Simion și violențele de la manifestație.

„Asistăm la o succesiune de informații prin care se încearcă asocierea AUR cu violențele produse la protestul din Piața Victoriei din 15 septembrie. Persoane care nu mai sunt de ani buni în AUR sunt prezentate public drept «membri AUR», pentru a construi artificial o legătură între partid, președintele AUR, George Simion, și violențele de la protest”, a transmis formațiunea.

George Simion

George Simion / Inquam Photos / Octav Ganea

AUR neagă orice implicare în violențe

Partidul susține că cele două persoane arestate preventiv după protest nu sunt membri AUR și afirmă că acestea nu ar fi fost aduse la manifestație de formațiune și nici nu ar fi acționat la îndemnul partidului.

„Negăm categoric că acele două persoane arestate preventiv după protestul de săptămâna trecută sunt membri AUR, că au fost aduse de AUR la manifestație sau că au acționat la îndemnul partidului. AUR nu a instigat la violență, iar mesajul nostru a fost unul clar: protest pașnic”, se arată în comunicatul citat.

AUR susține, de asemenea, că procurorii i-ar fi întrebat pe participanții audiați despre eventuale legături cu George Simion și cu partidul și dacă aceștia ar fi fost instigați de liderul formațiunii să recurgă la violențe.

„Cerem procurorilor și instituțiilor de forță ale statului să înceteze acest plan orchestrat și orice tentativă de a construi artificial o culpă politică pentru AUR și George Simion. Cine a comis violențe trebuie să răspundă individual în fața legii, dar ancheta nu poate fi transformată într-un instrument pentru fabricarea unei legături cu principalul partid de opoziție”, a transmis formațiunea.

Acestea sunt acuzații și susțineri formulate de AUR; procurorii nu au stabilit, prin informațiile publice disponibile, că partidul sau George Simion ar fi ordonat ori instigat persoanele cercetate să comită violențe.

27 de persoane au fost reținute în dosar

Poziția AUR vine în contextul în care ancheta privind incidentele de la protest a continuat cu rețineri și propuneri de arestare preventivă. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că, în 22 și 23 septembrie, 27 de persoane au fost reținute, fiind cercetate pentru ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, în timpul protestului din 15 septembrie au fost aruncate obiecte dure asupra jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, mai mulți dintre aceștia fiind loviți. Violențe fizice ar fi fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată.

În cazul a 10 dintre cei 27 de inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus deja arestarea preventivă pentru 30 de zile. Pentru alte 14 persoane, procurorii au cerut miercuri aceeași măsură. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

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