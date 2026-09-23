Părinții care își cresc singuri copiii ar putea beneficia anual de cel puțin trei zile libere lucrătoare. Senatul a adoptat proiectul cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri, însă măsura nu se aplică încă, fiind necesar și votul Camerei Deputaților, care este for decizional.

Propunerea legislativă modifică articolul 147 din Codul muncii și introduce salariații care fac parte din familii monoparentale printre categoriile care pot beneficia de concediu de odihnă suplimentar.

În forma adoptată de Senat, aceștia ar urma să primească cel puțin trei zile lucrătoare în plus în fiecare an.

Raportat la concediul minim de 20 de zile lucrătoare prevăzut în prezent de legislația muncii, un părinte care își crește singur copilul ar putea ajunge astfel la minimum 23 de zile de concediu anual.

Măsura îi vizează pe salariații care fac parte din familii monoparentale și își asumă singuri responsabilitățile legate de creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copii.

Inițiatorii proiectului susțin că acordarea zilelor suplimentare urmărește să ofere acestei categorii de părinți mai mult timp pentru responsabilitățile familiale.

Potrivit datelor citate în documentele proiectului, în România există aproximativ 160.000 de familii monoparentale, iar în cea mai mare parte a acestora părintele care își crește singur copiii este femeie.

Inițiatorii au argumentat că părintele singur trebuie să asigure atât îngrijirea copilului, cât și veniturile necesare familiei, fără posibilitatea împărțirii zilnice a responsabilităților cu un al doilea părinte.

Senatul a adoptat propunerea cu 86 de voturi „pentru” și 22 de abțineri. Proiectul prevede acordarea unui concediu suplimentar de cel puțin trei zile libere lucrătoare, ceea ce înseamnă că textul nu stabilește doar o limită fixă de trei zile.

Potrivit expunerii de motive, inițiatorii consideră că măsura nu reprezintă un privilegiu, ci o formă de compensare pentru responsabilitățile suplimentare asumate de părintele care crește singur unul sau mai mulți copii.

În prezent, articolul 147 din Codul muncii acordă concediu de odihnă suplimentar unor categorii precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, persoanele cu handicap și tinerii cu vârsta de până la 18 ani. Proiectul ar adăuga pe această listă și salariații din familii monoparentale.

Votul Senatului nu înseamnă că cele trei zile suplimentare pot fi deja solicitate de angajați.

Proiectul merge la Camera Deputaților, care este forul decizional în această procedură legislativă.

Dacă va fi adoptat și de deputați, proiectul va trebui să parcurgă și celelalte etape prevăzute de procedura legislativă înainte ca noile prevederi să poată produce efecte.

Până atunci, regulile actuale privind concediul de odihnă rămân neschimbate, iar cele trei zile suplimentare pentru părinții din familii monoparentale reprezintă încă o măsură aflată în procedură parlamentară.