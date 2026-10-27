Opt senatori ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au depus un proiect de lege prin care propun ca stațiunea balneoclimaterică Balvanyos, din județul Covasna, să fie redenumită oficial Bălvăniș. Inițiativa vizează înlocuirea actualei denumiri cu forma considerată de parlamentari drept varianta românească a toponimului, în toate actele și anexele oficiale ale statului.

Proiectul legislativ, înregistrat la 27 octombrie 2026, invocă argumente lingvistice și ortografice. Inițiatorii susțin că forma „Balvanyos” creează dificultăți de pronunțare în limba română și că denumirea „Bălvăniș” reflectă mai bine pronunția utilizată în vorbirea curentă de o parte dintre localnici și turiștii români.

Inițiativa urmărește modificarea denumirii stațiunii în documentele oficiale ale statului român. Printre actele normative vizate se numără Legea nr. 526/2003 privind Programul național „Schi în România” și Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, care reglementează normele de atestare a stațiunilor turistice.

Dacă propunerea va fi adoptată, forma „Bălvăniș” ar urma să înlocuiască denumirea „Balvanyos” în documentele oficiale vizate de lege. Inițiativa nu reprezintă însă, prin simpla sa depunere, o schimbare deja intrată în vigoare. Proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptat potrivit regulilor legislative.

Cei opt inițiatori sunt senatorii AUR Evdochia Aelenei, Andrei Busuioc, Gheorghe-Adrian Cătană, Valentin-Rică Cioromelea, Mircea Dăneasă, Andrei-Emil Dîrlău, Andrei Hangan și Ionuț Neagu.

În expunerea de motive, parlamentarii își fundamentează propunerea pe particularitățile de pronunțare și pe normele ortografice ale limbii române literare. Potrivit argumentelor prezentate în document, numele „Balvanyos” nu ar reda în mod transparent pronunția folosită în România.

Inițiatorii atrag atenția asupra literelor „S” și „Y”, precum și asupra pronunțării grupului de sunete din denumirea actuală. Ei susțin că normele ortografice nu justifică atribuirea unor valori fonetice diferite de cele obișnuite în limba română, în afara situațiilor specifice numelor străine.

Parlamentarii afirmă, de asemenea, că forma „Bălvăniș” este folosită în vorbirea curentă de localnici și de turiști români și o prezintă drept varianta istorică adecvată a toponimului. Acestea sunt argumentele inițiatorilor, iar validarea lor în cadrul procedurii legislative trebuie diferențiată de o concluzie lingvistică oficială.

Potrivit expunerii de motive citate în relatarea News.ro, parlamentarii leagă numele propus de substantivul regional „bălvan”, întâlnit și sub forma „bâlvan”. Termenul desemnează un butuc mare de lemn, o bârnă sau un trunchi de arbore.

Această explicație este folosită de inițiatori pentru a susține că „Bălvăniș” ar avea o bază în vocabularul regional românesc. Originea unui toponim nu poate fi stabilită însă exclusiv pe baza unei asemănări lexicale, fiind necesare și dovezi istorice și lingvistice relevante.

Propunerea senatorilor AUR deschide o dezbatere privind denumirea oficială a unei stațiuni turistice și argumentele lingvistice folosite pentru modificarea numelor geografice. În cazul în care proiectul va fi adoptat și va intra în vigoare, autoritățile vor trebui să aplice noua denumire în documentele prevăzute de lege.

Până la finalizarea procedurii legislative, Balvanyos rămâne denumirea utilizată în prezent în relatarea despre inițiativă, iar „Bălvăniș” este forma propusă de cei opt senatori.