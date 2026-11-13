Părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în grija unor rude sau a altor persoane trebuie să anunțe serviciile sociale din localitatea de domiciliu, cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare. Obligația este prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, iar nerespectarea procedurii poate atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei.

Măsura se aplică părinților care pleacă împreună din România, dar și situațiilor în care copilul rămâne în țară după plecarea părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau căruia i-a fost încredințată stabilirea domiciliului minorului.

Scopul procedurii este ca autoritățile să știe cine se ocupă de copil în perioada în care părinții sunt plecați și să poată verifica dacă sunt asigurate condițiile necesare pentru îngrijirea acestuia.

Potrivit Legii nr. 272/2004, părintele sau părinții care urmează să plece la muncă în străinătate au obligația de a informa serviciul public de asistență socială de la domiciliu. Notificarea trebuie transmisă cu minimum 40 de zile înainte de plecare.

În document trebuie indicată persoana care va avea grijă de copil pe durata absenței părinților. Această desemnare nu este o simplă formalitate, deoarece persoana respectivă trebuie să îndeplinească anumite condiții stabilite de lege.

Legea stabilește condiții clare pentru persoana care preia responsabilitatea îngrijirii minorului. Aceasta trebuie:

Să aibă cel puțin 18 ani.

Să facă parte din familia extinsă sau să fie o rudă, un afin ori un prieten al familiei față de care copilul a dezvoltat o relație de atașament.

Să îndeplinească cerințele materiale și morale necesare pentru creșterea și îngrijirea unui copil.

Condițiile sunt prevăzute la articolul 105 din Legea nr. 272/2004. Prin urmare, părinții nu pot desemna orice persoană fără ca aceasta să fie evaluată în raport cu cerințele legale.

Procedura nu se încheie odată cu depunerea notificării la serviciul de asistență socială. Potrivit articolului 104, alineatul (3), persoana în grija căreia rămâne copilul trebuie confirmată de instanța de tutelă.

Instanța poate dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului către adultul desemnat. Măsura se poate stabili pentru o perioadă de maximum un an.

Dacă părinții nu revin în România la expirarea acestei perioade, instanța poate prelungi succesiv delegarea, pentru intervale de cel mult un an, atât timp cât durează absența lor.

Serviciile publice de asistență socială au, la rândul lor, obligația de a oferi persoanelor desemnate consiliere și informații despre responsabilitățile pe care le presupune îngrijirea minorului. Legea prevede că acest sprijin se acordă pentru o perioadă de șase luni.

Părinții care nu respectă obligația de notificare prevăzută la articolul 104, alineatul (1), pot fi sancționați contravențional.

Articolul 142 din Legea nr. 272/2004 stabilește o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei pentru această abatere.

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii intră în atribuțiile persoanelor desemnate din cadrul agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Este important de făcut distincția între obligația de notificare și procedura de confirmare a persoanei desemnate. Legea reglementează separat aceste etape, iar părinții trebuie să țină cont de ambele atunci când pleacă la muncă în altă țară.

Prevederile Legii nr. 272/2004 urmăresc să asigure continuitatea îngrijirii copiilor ai căror părinți pleacă la muncă în străinătate. Autoritățile trebuie să cunoască situația minorului și să se asigure că acesta rămâne în grija unui adult care poate răspunde nevoilor sale.

Părinții trebuie să înceapă demersurile din timp, să anunțe serviciul public de asistență socială de la domiciliu și să parcurgă procedura în fața instanței de tutelă. Nerespectarea obligației de notificare poate aduce o amendă de până la 1.000 de lei.