Părinții nu vor beneficia de o zi liberă de la serviciu pentru a-și putea însoți copiii la festivitatea de deschidere a anului școlar. Camera Deputaților a respins, miercuri, proiectul de lege care prevedea acordarea unei zile libere pentru părinții copiilor înscriși la grădiniță, în ciclul primar și în cel gimnazial.

Potrivit expunerii de motive, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, ceea ce poate crea dificultăți pentru părinții care vor să fie alături de copii în această zi.

Proiectul prevedea acordarea unei zile libere pentru părinți, în prima zi de începere a anului școlar, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Inițiatorul proiectului, senatorul PSD Claudiu Daniel Cătănă, a argumentat că festivitatea de deschidere a anului școlar reprezintă un moment important atât pentru copii, cât și pentru familiile acestora.

Acesta a explicat că prezența părinților este importantă mai ales pentru copiii care încep grădinița sau școala și care au nevoie de sprijin pentru a se adapta noului mediu.

„De cele mai multe ori, emoţiile cele mai puternice le încearcă părinţii, deoarece ei îşi pun cele mai multe întrebări: ‘Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?’, ‘Va plânge?’,‘Va vrea să stea fără mine?’ sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi. Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală.

Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, spunea iniţiatorul.

Propunerea legislativă a fost respinsă anterior și de Senat, iar Camera Deputaților a fost forul decizional. Prin votul de miercuri, proiectul nu va deveni lege, astfel că prima zi a anului școlar nu va fi declarată zi liberă pentru părinți.