Elevii din România se întorc luni, 2 noiembrie, la cursuri, după o săptămână de vacanță, conform calendarului anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Noul interval de cursuri începe pe 2 noiembrie și se va încheia marți, 22 decembrie 2026, când elevii vor intra în vacanța de iarnă.

Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, însă există câteva excepții pentru clasele terminale.

Astfel, elevii din clasa a VIII-a vor avea 35 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală va fi 11 iunie 2027. Pentru liceenii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar va cuprinde 34 de săptămâni și se va încheia pe 4 iunie 2027.

Calendarul cursurilor și al vacanțelor în 2026-2027

Potrivit structurii aprobate, elevii vor avea următoarele perioade de cursuri:

7 septembrie – 23 octombrie 2026;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026;

11 ianuarie – 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie 2027, în funcție de decizia inspectoratelor școlare;

22 februarie, 1 martie sau 8 martie – 23 aprilie 2027, în funcție de calendarul stabilit la nivel județean;

5 mai – 18 iunie 2027.

Vacanțele sunt programate astfel:

24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, stabilită de inspectoratele școlare;

24 aprilie – 4 mai 2027;

19 iunie – 5 septembrie 2027.

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Fiecare program va avea câte cinci zile lucrătoare consecutive, iar datele exacte vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Cele două programe trebuie planificate în intervale diferite de cursuri.

În cazul elevilor din învățământul profesional și al celor de la filiera tehnologică, perioadele respective vor include și activități de instruire practică, adaptate obiectivelor celor două programe.

Sorin Costreie, bilanț după prima săptămână la Ministerul Educației. Ce schimbări își dorește pentru școlile din România

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a făcut o evaluare a primei săptămâni de activitate de la preluarea mandatului, perioadă în care a discutat cu profesori, elevi, studenți și părinți. Printre prioritățile anunțate de oficial se numără creșterea siguranței în școli, consolidarea autonomiei unităților de învățământ și schimbarea mentalităților din sistemul educațional.

Ministrul consideră că îmbunătățirea educației presupune mai mult decât modificări legislative sau administrative. Acesta susține că este nevoie de o colaborare mai bună între toți cei implicați în procesul educațional, dar și de un dialog constant între profesori și elevi.

„Vrem să avem școli cât mai sigure, în care să se facă educație”, a transmis ministrul.

În bilanțul prezentat, Sorin Costreie a vorbit despre întâlnirile avute în primele zile de mandat și despre concluziile desprinse din discuțiile cu reprezentanții comunității școlare.

Oficialul a transmis că interesul elevilor trebuie să reprezinte punctul central al deciziilor din educație și că experiența profesorilor, a părinților și a celorlalți participanți la sistem trebuie valorificată.

„Cu toții trebuie să ne gândim la binele copilului și să ne conjugăm forțele și cunoașterea pentru a avea o școală mai sigură și mai relevantă. Când vorbim despre educație ca întreg, situația este mult, mult mai complexă și trebuie să ne coordonăm, spre binele copilului. Vă spun că am tras multe concluzii. Cu profesorii și cu elevii am ajuns la această concluzie importantă: trebuie să ne vedem unii pe alții, trebuie să ne ascultăm. Sunt lucruri firești.

Vrem școli mult mai puternice și autonome. Schimbările privesc nu doar legile, nu doar sistemul ca atare, ci și mentalitățile. Și aici trebuie să conlucrăm.

Mesajul pe care vrem să-l transmitem tuturor, colegilor noștri, elevilor și părinților, este că vrem să avem școli cât mai sigure, în care să se facă educație. Vrem să facem tot ce se poate în această direcție”, a transmis ministrul Educației.

Elevii care vor susține Evaluarea Națională sau Bacalaureatul în 2027 pot consulta deja modelele de subiecte pregătite pentru cele două examene. Documentele au fost publicate la 1 noiembrie de Ministerul Educației și sunt disponibile pe platforma oficială subiecte.edu.ro⁠.

Materialele au fost realizate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și urmăresc să îi ajute pe candidați să se familiarizeze cu tipurile de cerințe și structura probelor. Prin rezolvarea exercițiilor, elevii își pot verifica nivelul de pregătire și pot identifica materiile sau capitolele care necesită mai multă atenție.

Absolvenții clasei a VIII-a vor susține probele scrise începând cu 22 iunie 2027. Calendarul examenului, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr. 5.815/2026, cuprinde următoarele date:

22 iunie 2027 – Limba și literatura română;

24 iunie 2027 – Matematică;

25 iunie 2027 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi publicate pe 30 iunie, până la ora 12:00. Tot atunci, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații.

Aceste proceduri vor continua pe 1 și 2 iulie. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 3-6 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 7 iulie 2027.

Pentru absolvenții de liceu, prima sesiune a examenului de Bacalaureat este programată în perioada 14-18 iunie 2027.

Potrivit calendarului aprobat prin Ordinul nr. 5.211 din 27 august 2026, probele scrise se vor desfășura astfel:

14 iunie – Limba și literatura română;

15 iunie – Proba obligatorie a profilului;

17 iunie – Proba la alegere a profilului și specializării;

18 iunie – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și depune contestații în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00.

Etapa va continua pe 24 și 25 iunie, iar contestațiile vor fi soluționate între 28 și 30 iunie. Rezultatele finale sunt programate pentru 1 iulie 2027.

Înaintea examenelor scrise, elevii de clasa a XII-a vor participa la evaluările competențelor lingvistice și digitale.

Calendarul pentru aceste probe este următorul:

12-14 aprilie 2027 – evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română;

14-16 aprilie – evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă;

19-21 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

21-23 aprilie – evaluarea competențelor digitale.

Modelele publicate de Ministerul Educației pot fi accesate online, separat pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, pe platforma subiecte.edu.ro.