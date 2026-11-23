Trei elevi și șoferul unui microbuz școlar au fost transportați la spital luni dimineață, 23 noiembrie, în urma unui accident rutier produs în comuna Băiculești, județul Argeș. Microbuzul, în care se aflau 12 copii și conducătorul auto, a fost implicat într-o coliziune cu o autoutilitară. La locul accidentului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Accidentul s-a produs în cursul dimineții, în timp ce microbuzul transporta elevii. În vehicul se aflau 13 persoane, dintre care 12 copii și șoferul.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, ocupanții microbuzului au coborât și s-au deplasat în incinta unei unități de învățământ.

Ulterior, personalul medical a evaluat persoanele implicate în accident, patru dintre acestea fiind transportate la spital.

În urma evaluării medicale, conducătorul microbuzului a fost transportat la o unitate spitalicească, după ce a acuzat dureri la nivelul capului și al membrelor. Și cei 12 elevi care se aflau în vehicul au fost evaluați de echipajele medicale ajunse la locul accidentului.

Trei dintre copii au avut nevoie de investigații suplimentare și au fost transportați la spital, după ce au acuzat dureri la nivelul capului și al membrelor.

În total, patru persoane au fost preluate de echipajele medicale și duse la spital în urma coliziunii dintre microbuzul școlar și autoutilitară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a mobilizat mai multe mijloace de intervenție pentru gestionarea accidentului rutier. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele au intervenit pentru evaluarea persoanelor implicate și acordarea asistenței medicale celor care au acuzat dureri în urma impactului.

În momentul sosirii salvatorilor, cei 12 elevi și șoferul microbuzului se aflau deja în incinta unei unități de învățământ.

Informațiile comunicate până în prezent nu stabilesc împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre cele două vehicule.