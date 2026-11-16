Ministerul Educației propune creșterea numărului de elevi din clasele organizate în mediul urban și în municipii, prin introducerea unor criterii economice mai stricte pentru stabilirea cifrei de școlarizare din anul 2027–2028. Proiectul de metodologie, publicat în consultare publică pe 12 noiembrie 2026, prevede efective mai mari pentru clasele din orașe și apropierea de limita maximă legală în municipii.

Noile reguli ar putea influența organizarea claselor, numărul de formațiuni de studiu și oferta educațională a liceelor. Sindicaliștii din învățământ avertizează că aplicarea acestor criterii poate duce la comasări, creșterea numărului de elevi din sălile de curs și reducerea unor posturi didactice.

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației și Cercetării, la fundamentarea planului de școlarizare pentru 2027–2028 va fi analizată situația claselor din mediul urban astfel încât acestea să funcționeze cu cel puțin trei elevi peste efectivul mediu prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Pentru unitățile de învățământ din municipii, cerința este și mai strictă. Proiectul prevede ca formațiunile de studiu să funcționeze cu cel mult doi elevi sub limita maximă stabilită de lege.

Practic, autoritățile propun o utilizare mai intensă a locurilor disponibile în clase, în special în municipii. Criteriile sunt incluse în componenta economică folosită pentru fundamentarea planului de școlarizare.

Proiectul prevede și analiza claselor paralele care, potrivit datelor înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), ar urma să ajungă la sfârșitul anului școlar sub limita minimă stabilită de lege.

În cazul acestora, metodologia ia în calcul comasarea formațiunilor de studiu, fie în cadrul aceleiași unități de învățământ, fie la nivelul localității sau al unității administrativ-teritoriale.

O asemenea măsură poate modifica structura claselor și distribuția elevilor între unitățile de învățământ. Efectele vor depinde de numărul de elevi, de organizarea școlilor și de posibilitatea respectării cerințelor legale.

O altă prevedere vizează oferta educațională a liceelor teoretice și vocaționale. Menținerea anumitor filiere, profiluri și specializări trebuie justificată în raport cu criteriile de fundamentare a cifrei de școlarizare.

Această cerință poate pune presiune asupra unor clase cu efective reduse, inclusiv asupra specializărilor care au un număr mai mic de elevi înscriși.

În practică, organizarea claselor cu specializări diferite ridică probleme suplimentare. De exemplu, elevii de la matematică-informatică și cei de la filologie urmează programe și discipline specifice diferite, ceea ce limitează posibilitățile de comasare.

Reprezentanții sindicatelor din învățământ au atras atenția că noile criterii economice pot avea consecințe asupra personalului didactic. Clasele comasate sau specializările care nu mai sunt organizate pot conduce la diminuarea numărului de ore disponibile și, implicit, la reducerea unor catedre.

Liderul sindical Adrian Voica a avertizat că există profesori care ar putea rămâne fără catedre în urma reorganizării. Acesta a invocat și situația unor licee în care clasele au deja efective ridicate.

Eventualele modificări ar putea afecta atât profesorii, cât și elevii, prin schimbarea structurii claselor și a ofertei de specializări disponibile.

Ministerul Educației a publicat proiectul metodologiei la 12 noiembrie 2026, în cadrul procedurii de transparență decizională. Instituția a anunțat că propunerile și observațiile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, la adresa de e-mail [email protected].

Prin urmare, prevederile prezentate nu reprezintă încă reguli definitive. Forma finală a metodologiei va depinde de parcurgerea procedurii de consultare și de aprobarea documentului.

Pentru anul școlar 2027–2028, schimbările propuse ar putea influența numărul de clase organizate în școlile din orașe și municipii, precum și menținerea unor specializări liceale. Până la aprobarea metodologiei, criteriile rămân la stadiul de propunere.