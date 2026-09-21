Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie pentru elevii din clasele I-VIII. Senatul a adoptat luni o propunere legislativă care prevede ca elevii să poarte uniformă în timpul cursurilor, iar proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților.

Plenul Senatului a aprobat inițiativa cu 84 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și patru abțineri. Senatul este primul for sesizat în cazul acestei propuneri legislative.

Proiectul introduce obligația ca elevii din clasele I-VIII să poarte uniformă în timpul orelor. Conform propunerii legislative, elevii vor avea „obligația de a se prezenta la şcoală în uniformă şcolară”.

Fiecare unitate de învățământ ar urma să stabilească modelul și culorile uniformei, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților. Școlile ar putea decide și purtarea unui ecuson pe care să fie trecută denumirea unității de învățământ.

Măsura nu ar impune, astfel, un model unic la nivel național, ci ar lăsa școlilor posibilitatea de a-și stabili propriile modele.

Proiectul prevede și posibilitatea ca autoritățile locale să contribuie la achiziționarea uniformelor. Elevii ar putea beneficia de uniforme gratuite sau de uniforme cumpărate la un preț redus, în funcție de sprijinul acordat de autorități.

„Pentru achiziția uniformelor școlare se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuielile pot fi finanțate din fonduri alocate din bugetele consiliilor județene, ale CGMB și alte consiliilor locale, precum și din fonduri externe nerambursabile”, mai prevede inițiativa.

Inițiatorii proiectului susțin că hainele purtate de elevi pot accentua diferențele dintre copii și pot contribui la apariția unor situații de excludere socială.

Aceștia consideră că diferențele de venit dintre familii devin vizibile prin hainele purtate de elevi, iar presiunea pentru achiziționarea unor articole vestimentare scumpe poate favoriza bullying-ul.

„Îmbrăcămintea pe care o folosesc unii elevi la școală este uneori o forma de discriminare pe bază de venituri. Vedem tot mai des cum diferențele materiale dintre familii ajung să fie viabile în rândul copiilor. Proiectul nostru păstrează un principiu extrem de important: că uniforma școlară nu va fi impusă identic pentru toate unitățile de învățământ. Dăm posibilitatea fiecărei școli să decidă uniforma împreună cu părinții, cu elevii”, a spus Zamfir.

Acesta a dat ca exemple instituții de învățământ precum Oxford și Cambridge, unde uniforma este „un simbol al mândriei că aparții acelei școli”.

Senatorii USR au exprimat rezerve față de propunerea legislativă. Una dintre criticile formulate vizează posibilitatea apariției unei piețe importante pentru producția și achiziția uniformelor școlare.

Reprezentanții formațiunii susțin că forma actuală a proiectului ar putea duce la dezvoltarea unei afaceri la nivel național în domeniul uniformelor.

Ministerul Educației a transmis că nu susține introducerea obligativității uniformei școlare. Reprezentanții instituției invocă necesitatea respectării individualității elevilor și arată că școlile au deja reguli privind ținuta.

„Este vorba de nerespectarea individualității fiecărui elev. Avem deja în regulamente impunerea unei ținute decente în școală”, conform opiniei ministerului.

Ministerul Educației susține, de asemenea, că nu există un studiu care să demonstreze că introducerea uniformei școlare ar duce la reducerea bullying-ului în școli.

Propunerea legislativă urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care este for decizional.