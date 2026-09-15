Ancheta parlamentară privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, din 14 august, a fost reluată marți, 15 septembrie, în Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, însă principalii protagoniști nu s-au prezentat nici de această dată la audieri. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a lipsit, de asemenea, după ce a transmis documente medicale care atestă că este bolnav.

Audierile vizează împrejurările în care Bolojan și Tănăsescu s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului, cu trei zile înainte ca CCR să se pronunțe asupra mai multor cauze cu miză politică și financiară. Întâlnirea a durat aproximativ 30-35 de minute și a devenit subiectul unei anchete parlamentare după apariția unor întrebări privind momentul și locul în care a avut loc.

Mircea Abrudean a transmis Comisiei documente medicale și nu s-a prezentat la audiere din cauza stării de sănătate.

În cazul lui Ilie Bolojan, absența vine după ce premierul interimar a declarat anterior că programul său nu i-a permis să participe. Săptămâna trecută, acesta a spus că a avut o agendă încărcată cu întâlniri privind energia, domeniul nuclear și fondurile pentru modernizare.

Bolojan a respins caracterul anchetei și a afirmat că aceasta reprezintă „o acțiune de tip politic”, susținând că este vorba despre „o comisie gândită pentru scopuri de hărțuire”.

Simina Tănăsescu fusese reinvitată pentru 15 septembrie după ce, la prima convocare, a transmis că programul nu îi permite să participe. De această dată, președinta CCR nu s-a prezentat la audieri.

Potrivit informațiilor prezentate de Senat, cei trei vor fi reinvitați pentru o nouă audiere.

Înregistrările video prezentate Comisiei au arătat sosirea și plecarea celor doi de la Senat. Potrivit informațiilor, Bolojan și Tănăsescu au ajuns în zona biroului lui Abrudean la interval de mai puțin de două minute și au părăsit clădirea la aproximativ 40 de minute distanță.

Imaginile confirmă prezența celor doi în același loc, însă nu oferă informații despre discuția purtată în interiorul biroului.

Simina Tănăsescu a explicat că întâlnirea a avut legătură cu necesarul de spații administrative al Curții Constituționale. Potrivit declarației sale, CCR solicitase identificarea unor spații suplimentare, iar discuția cu premierul a vizat posibilitatea alocării unor încăperi în clădiri aflate în administrarea statului.

Ilie Bolojan a confirmat ulterior această explicație și a respins suspiciunile legate de întrevedere.

Unul dintre punctele analizate de comisie este și alegerea biroului lui Mircea Abrudean pentru întâlnire.

Președintele Senatului a declarat anterior că avea o înțelegere cu Bolojan prin care premierul putea utiliza biroul atunci când avea nevoie să organizeze întâlniri în Parlament. Abrudean a susținut că știa că premierul urma să folosească biroul, dar nu știa cu cine urma să se întâlnească.

„Am aflat din presă, cum ați aflat și dumneavoastră”, a declarat Abrudean, explicând că nu considera că este responsabilitatea sa să verifice cu cine se întâlnește premierul.

Între timp, obiectul verificărilor parlamentare a fost extins. Plenul Senatului a aprobat includerea în anchetă a informațiilor privind prezența judecătorului CCR Cristian Deliorga într-un zbor privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri.

Extinderea a fost solicitată de grupurile PNL și USR, care au cerut clarificarea împrejurărilor în care judecătorul constituțional a participat la deplasare.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a susținut că cele două situații trebuie analizate pe baza acelorași principii privind transparența și integritatea.

Comisia pentru Constituționalitate urmează să continue verificările și să încerce să obțină explicații de la persoanele implicate. Până în acest moment, întâlnirea dintre Boloj