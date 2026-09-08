Senatul continuă verificările referitoare la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Audierea lui Bolojan a fost reprogramată, după ce acesta nu s-a prezentat marți în fața parlamentarilor.

Ședința de marți a fost condusă de președinta Comisiei de constituționalitate, Nadia Cerva, de la PACE – Întâi România. Parlamentarii au urmărit înregistrări video care surprind sosirea și plecarea lui Ilie Bolojan și a Siminei Tănăsescu de la întâlnirea care face obiectul anchetei.

Potrivit unor surse, șefa Curții Constituționale se află în prezent în străinătate. Nici premierul interimar nu a fost prezent la audierea programată de comisia parlamentară.

Pentru 15 septembrie sunt programate audierile lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, și ale Siminei Tănăsescu.

Primul care a fost ascultat de comisie marți a fost subofițerul SPP Gabriel Băluțoiu. Acesta se afla, pe 14 august, la postul de la intrarea în biroul președintelui Senatului.

Subofițerul a explicat că nu poate oferi detalii despre activitatea sa, deoarece acestea sunt „secret de stat”. Întrebat dacă a recunoscut-o pe președinta CCR, Gabriel Băluțoiu a spus că o cunoștea „doar de la TV”.

Mircea Abrudean anunțase în urmă cu o săptămână că intenționează să participe la ședința comisiei. Președintele Senatului a susținut însă că nu are explicații suplimentare de oferit cu privire la faptul că premierul a folosit biroul său.

Abrudean a descris situația drept „un lucru absolut normal”.

Verificările parlamentarilor ar putea fi extinse și asupra altor informații apărute în presă, dacă plenul Senatului aprobă solicitarea.

Este vorba despre informațiile potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în insula Mykonos, din Grecia, cu un avion privat, împreună cu deputații Florin Manole și Victor Ponta.

Ancheta parlamentară a fost aprobată de plenul Senatului pe 24 august. Comisia pentru constituționalitate a primit atunci mandatul de a verifica întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.