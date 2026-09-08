Politica

Bolojan, absent de la audierea din Senat. Parlamentarii au analizat imaginile de la întâlnirea cu Simina Tănăsescu

Bolojan, absent de la audierea din Senat. Parlamentarii au analizat imaginile de la întâlnirea cu Simina TănăsescuBolojan si Simina Tanasescu. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Senatul continuă verificările referitoare la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Audierea lui Bolojan a fost reprogramată, după ce acesta nu s-a prezentat marți în fața parlamentarilor.

Comisia a prezentat imaginile de la întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu

Ședința de marți a fost condusă de președinta Comisiei de constituționalitate, Nadia Cerva, de la PACE – Întâi România. Parlamentarii au urmărit înregistrări video care surprind sosirea și plecarea lui Ilie Bolojan și a Siminei Tănăsescu de la întâlnirea care face obiectul anchetei.

Potrivit unor surse, șefa Curții Constituționale se află în prezent în străinătate. Nici premierul interimar nu a fost prezent la audierea programată de comisia parlamentară.

Pentru 15 septembrie sunt programate audierile lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, și ale Siminei Tănăsescu.

Simina Tanasescu Senat

Simina Tanasescu Senat. Sursa foto: Captură video

Un angajat SPP a fost primul audiat de parlamentari

Primul care a fost ascultat de comisie marți a fost subofițerul SPP Gabriel Băluțoiu. Acesta se afla, pe 14 august, la postul de la intrarea în biroul președintelui Senatului.

Subofițerul a explicat că nu poate oferi detalii despre activitatea sa, deoarece acestea sunt „secret de stat”. Întrebat dacă a recunoscut-o pe președinta CCR, Gabriel Băluțoiu a spus că o cunoștea „doar de la TV”.

Mircea Abrudean anunțase în urmă cu o săptămână că intenționează să participe la ședința comisiei. Președintele Senatului a susținut însă că nu are explicații suplimentare de oferit cu privire la faptul că premierul a folosit biroul său.

Abrudean a descris situația drept „un lucru absolut normal”.

Ancheta ar putea include și informațiile despre deplasarea în Mykonos

Verificările parlamentarilor ar putea fi extinse și asupra altor informații apărute în presă, dacă plenul Senatului aprobă solicitarea.

Este vorba despre informațiile potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în insula Mykonos, din Grecia, cu un avion privat, împreună cu deputații Florin Manole și Victor Ponta.

Ancheta parlamentară a fost aprobată de plenul Senatului pe 24 august. Comisia pentru constituționalitate a primit atunci mandatul de a verifica întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

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