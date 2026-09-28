Telefonul mobil a devenit un obiect indispensabil, iar mulți oameni îl țin pe noptieră, sub pernă sau chiar în pat, inclusiv pe timpul nopții. Deși pare un obicei inofensiv, păstrarea unui telefon în imediata apropiere poate crea probleme legate de odihnă, siguranța dispozitivului, protecția datelor și organizarea activităților zilnice, potrivit ABC News.

Unul dintre motivele pentru care nu este recomandat să ții telefonul lângă pat este reprezentat de notificările care pot apărea la orice oră. Mesajele, apelurile, alertele aplicațiilor și actualizările de pe rețelele sociale pot atrage atenția, mai ales atunci când telefonul are sunetul sau vibrațiile activate.

Chiar și atunci când dispozitivul este setat pe silențios, aprinderea ecranului poate deveni o sursă de distragere. În plus, simpla prezență a telefonului la îndemână poate încuraja verificarea mesajelor sau a aplicațiilor imediat după trezire, înainte de începerea activităților zilnice.

Păstrarea telefonului în pat, mai ales atunci când acesta este conectat la încărcător, poate crea probleme de siguranță. Dispozitivele mobile se pot încălzi în timpul încărcării, iar așezarea lor sub pernă, sub pătură sau pe alte suprafețe care împiedică disiparea căldurii poate favoriza supraîncălzirea.

În cazul unor baterii deteriorate, al cablurilor defecte sau al încărcătoarelor necorespunzătoare, există și riscul apariției unor defecțiuni care pot provoca incendii.

Din acest motiv, telefoanele trebuie încărcate pe suprafețe plane, stabile și bine ventilate, departe de materiale textile, precum lenjeria de pat, pernele sau păturile. De asemenea, este recomandată utilizarea unor încărcătoare compatibile și în stare bună.

Atunci când telefonul se află la doar câțiva centimetri distanță, tentația de a-l verifica poate apărea chiar și în momentele în care nu există un motiv concret. Accesul imediat la rețelele sociale, videoclipuri și aplicații poate transforma câteva minute petrecute pe telefon într-o perioadă mult mai lungă.

Acest obicei poate continua și dimineața, când verificarea notificărilor devine prima activitate a zilei. În timp, rutina poate fi organizată în jurul alertelor și mesajelor primite, în locul unor activități planificate.

O soluție simplă este păstrarea telefonului la o anumită distanță de pat și stabilirea unui interval fără ecran înainte de culcare și după trezire.

Telefonul poate fi lăsat pe un birou sau pe o comodă, la o anumită distanță de pat, pe o suprafață stabilă și neacoperită. Dacă este necesar să rămână pornit pentru apeluri importante, utilizatorii pot activa modul „Nu deranjați”, cu excepții pentru contactele de urgență.

De asemenea, este indicat ca dispozitivul să nu fie lăsat la încărcat sub pernă sau pe pat și să fie amplasat departe de surse de căldură și de materiale inflamabile.

Mutarea telefonului de lângă pat nu presupune renunțarea la utilizarea acestuia, ci stabilirea unor limite clare, care să reducă distragerile, să protejeze informațiile personale și să prevină incidentele asociate încărcării necorespunzătoare.