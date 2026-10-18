Ilie Bolojan a declarat că va rămâne la conducerea PNL atât timp cât formațiunea va considera că este util, în condițiile în care deciziile recente privind direcția partidului au fost luate, potrivit acestuia, cu o majoritate confortabilă. Liderul PNL a vorbit și despre liberalii care își doresc intrarea la guvernare pentru a ocupa funcții, dar și despre posibilitatea ca unii parlamentari să lipsească de la votul de învestitură al Guvernului Niculescu.

Despre poziția sa în fruntea partidului, Ilie Bolojan a declarat că mandatul său depinde de susținerea liberalilor și a precizat că, în prezent, nu se pune problema înlocuirii sale. El a amintit că deciziile recente, inclusiv cea privind trecerea în opoziție, au fost adoptate cu o majoritate confortabilă.

„Voi rămâne în fruntea PNL atât timp cât acest partid va considera că îi sunt util. Fiți sigură de asta! Și în momentul de față nu se pune această problemă, pentru că toate deciziile pe care le-a luat partidul nostru în această perioadă, și astea sunt decizii dificile pe care le-am luat acum, nu te duci la guvernare, pleci în opoziție, au fost luate cu o majoritate confortabilă și, sigur, întotdeauna vor fi păreri diferite”, a afirmat Bolojan.

Liderul PNL a declarat că unii membri ai partidului și-au dorit participarea la guvernare pentru a ocupa funcții și a obține avantaje. El a susținut că deciziile politice trebuie evaluate în funcție de capacitatea partidului de a contribui la rezolvarea problemelor țării.

„Sunt oameni care au dorit ca PNL să fie în guvernare ca să poată să facă ceva. Unii au dorit să fie în guvernare ca să ocupe niște funcții, ca să aibă niște avantaje. Dar dacă doar asta este și nu luăm o analiză generală a ceea ce se întâmplă, înseamnă că ne ducem într-o zonă în care nu performăm și nu reușim să livrăm pentru România ceea ce este necesar. Și deci n-am făcut nimic nici pentru țara asta, nici pentru noi”, a declarat liderul liberal la un post TV.

Bolojan a spus că unii colegi sunt reticenți în privința votului, după ce PNL a avut ani la rând competiții politice dure cu PSD. Potrivit acestuia, rezervele sunt legate și de evaluarea activității social-democraților.

Președintele PNL a afirmat că a discutat cu mai mulți liberali care au rezerve față de decizia partidului și că aceștia au înțeles că votul nu trebuie să fie unul de revoltă.

„Sunt mulți astfel de colegi, dar, discutând cu mulți dintre ei în această perioadă, au înțeles că aici nu e un vot de tip politic sau un vot de revoltă. E pur și simplu un vot de responsabilitate, un vot de necesitate pe care trebuie să-l dăm ca să scoatem România din această situație care nu ne este nouă imputabilă. Și eu cred că vor înțelege că facem un lucru bun și pentru PNL, și pentru România”, a mai declarat Bolojan.

Întrebat dacă parlamentari PNL ar putea lipsi de la votul de învestitură al Guvernului Niculescu, Bolojan a spus că absențele sunt posibile la orice vot parlamentar, din diverse motive. El s-a declarat însă convins că liberalii vor fi prezenți și vor respecta decizia partidului.

„Dar sunt convins că atunci când luăm o decizie, colegii vor fi prezenți și vor respecta decizia partidului. E o problemă de echipă, de responsabilitate. Asta nu înseamnă că nu pot fi absenți”, a afirmat liderul PNL.