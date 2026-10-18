Președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunțat duminică seară că a semnat acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul stabilește condițiile pe care viitorul Guvern trebuie să le respecte în următoarele două-trei luni, până la adoptarea bugetului pentru 2027. Printre acestea se numără reducerea deficitului bugetar la cel mult 5,3% anul viitor.

„Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele României, care stipulează condițiile pe care dânsul și le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Național Liberal i l-ar acorda”, a declarat liderul PNL.

Potrivit acestuia, documentul stabilește condițiile pentru perioada următoare, până la adoptarea bugetului pentru anul 2027.

Ilie Bolojan a spus că documentul nu reprezintă un acord politic și nici un cec în alb pentru viitorul Executiv. Acesta a explicat că înțelegerea urmărește să permită adoptarea în Parlament a actelor normative necesare funcționării serviciilor de bază și pregătirii bugetului pentru anul viitor.

„Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur și simplu este un acord necesar pentru ca ordonanțele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în așa fel încât serviciile de bază să poată funcționa în perioada următoare, să poată să fie aprobate în Parlament”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că documentul vizează și adoptarea ordonanțelor necesare pregătirii bugetului pentru 2027, precum și aprobarea unui buget care să răspundă necesităților României și să respecte traiectoria fiscală asumată de țară.

Una dintre clauzele acordului vizează reducerea deficitului bugetar în anul 2027, până la un nivel de maximum 5,3%, potrivit declarațiilor lui Ilie Bolojan.

„Una din clauze este să avem un deficit bugetar anul viitor în scădere și să ajungem la maximum 5,3%, ceea ce este ținta pe care România și-a asumat-o în anii trecuți”, a declarat președintele PNL.

Bolojan a precizat că respectarea acestei ținte face parte din condițiile stabilite pentru viitorul Guvern, alături de măsurile necesare pregătirii bugetului pentru 2027 și de asigurarea funcționării serviciilor de bază în perioada următoare.