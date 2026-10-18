Un preot a murit strivit de un crucifix în timpul slujbei. Imaginile au devenit virale

Un preot catolic a murit în orașul Guayaquil din Ecuador, după ce un crucifix de mari dimensiuni s-a desprins de pe peretele din spatele altarului și a căzut peste el. Accidentul s-a produs în timp ce acesta oficia slujba, transmisă în direct pe Facebook. Arhidieceza de Guayaquil a confirmat decesul, iar imaginile tragediei au circulat pe rețelele sociale, relatează publicația italiană Fanpage.

Crucea, pe care era reprezentat Iisus răstignit, era montată pe peretele din spatele altarului. În timpul ceremoniei, partea superioară a acesteia s-a desprins, iar crucifixul s-a prăbușit peste preot. Acesta nu a observat că obiectul se desprinde din spatele său, iar persoanele aflate în biserică nu au reușit să intervină înainte de impact.

Accidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, în timpul slujbei obișnuite de la biserica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Ceremonia era transmisă în direct pe Facebook, iar momentul prăbușirii crucifixului a fost înregistrat de camera instalată în lăcașul de cult. Potrivit publicației Fanpage, incidentul s-a produs în jurul minutului 27 al transmisiunii. Persoanele prezente au început să strige după ajutor imediat după căderea crucii.

„Părinte, părinte! Chemaţi o ambulanţă!”, se aud oamenii strigând în biserică.

La scurt timp după accident, transmisia video a fost întreruptă. Imaginile surprinse în timpul slujbei au fost distribuite pe rețelele sociale și au devenit virale duminică.

¡Jesucristo redentor! Mientras celebraba una misa en la iglesia Perpetuo Socorro, en #Guayaquil, quedó registrado el momento en que cae una cruz encima del sacerdote Patricio Sánchez, quien falleció. QEPD #Video 🎥👇🏽 https://t.co/RQBk4e7G20 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 18, 2026

Victima a fost identificată drept părintele Patricio Alfredo Sánchez Molinari, care slujea la biserica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro din Guayaquil, cel mai mare oraș de pe coasta Ecuadorului. Arhidieceza de Guayaquil a confirmat decesul printr-un mesaj semnat de cardinalul Luis Cabrera Herrera.

„Vă informăm că iubitul nostru părinte Patricio Alfredo Sánchez Molinari a plecat în Casa Tatălui pentru a se bucura de prezența și de slava Sa”, se arată în mesaj.

Reprezentanții Arhidiecezei au transmis condoleanțe familiei preotului, apropiaților săi și comunității redemptoriste din care acesta făcea parte. Totodată, credincioșii au fost îndemnați să se roage pentru părintele decedat.

Moartea preotului a fost deplânsă și de reprezentanții parohiei San Lorenzo din Vinces, unde Patricio Alfredo Sánchez Molinari slujise timp de mai mulți ani.

Accidentul din Guayaquil a atras atenția și prin faptul că s-a petrecut în timpul unei ceremonii religioase transmise în direct.

Imaginile au surprins prăbușirea crucifixului peste preot, reacțiile celor aflați în biserică și întreruperea ulterioară a transmisiunii.