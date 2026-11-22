Sheila Mangubat, cunoscută publicului din emisiunea de televiziune „90 Day Fiancé: Before the 90 Days”, a murit în Filipine, la vârsta de 35 de ani, cu câteva zile înainte de a împlini 36 de ani, potrivit Page Six. Vestea a fost anunțată sâmbătă, 21 noiembrie 2026, de fostul său partener, David Dangerfield, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Fosta concurentă a reality-show-ului locuia în Cebu, Filipine, iar circumstanțele în care a murit nu au fost făcute publice până în prezent. Familia sa a fost menționată în mesajul lui Dangerfield, care a cerut sprijin și rugăciuni pentru fiul, rudele și apropiații Sheilei.

David Dangerfield a făcut publică vestea printr-un mesaj postat pe Instagram, în care a spus că a aflat despre moartea Sheilei de la familia acesteia. El a confirmat că femeia a murit sâmbătă, în Filipine, și a mărturisit că încearcă să proceseze pierderea.

„Mă doare sufletul să împărtășesc vestea primită de la familia ei, potrivit căreia Sheila a murit sâmbătă, în Filipine”, a scris Dangerfield. Acesta a adăugat că este devastat și le-a cerut celor care îl urmăresc să se roage pentru fiul Sheilei, familia ei și pentru el.

Până la publicarea informațiilor, cauza morții nu fusese făcută publică.

Potrivit relatărilor publicate de presa internațională, fratele Sheilei, Jonathan Mangubat, a distribuit duminică imagini de la funeraliile acesteia, pe Facebook Stories. În videoclip apare fotografia fostei vedete TV, precum și sicriul deschis, în cadrul ceremoniei organizate în Filipine.

Sheila Mangubat și David Dangerfield au apărut în sezonul 6 al emisiunii „90 Day Fiancé: Before the 90 Days”, difuzat în 2023. Cei doi s-au cunoscut în 2021, într-un grup de Facebook destinat persoanelor surde și celor cu deficiențe de auz, iar relația lor a început la distanță.

David, originar din Nebraska și surd, a călătorit în Cebu, Filipine, pentru a o întâlni pe Sheila, care avea o deficiență parțială de auz. Povestea lor a fost urmărită de telespectatori în cadrul reality-show-ului, inclusiv momentul în care acesta a cerut-o în căsătorie.

Relația a fost marcată de dificultăți financiare și de probleme legate de obținerea vizei K-1, documentul necesar pentru ca logodnica unui cetățean american să intre în Statele Unite în vederea căsătoriei.

Sheila Mangubat și David Dangerfield s-au despărțit în 2025, după mai multe dificultăți legate de distanță, bani și procesul de obținere a vizei. În iunie 2026, David a anunțat însă că cei doi și-au reluat relația.

Moartea Sheilei a fost relatată duminică, 22 noiembrie, de mai multe publicații internaționale, printre care People, Page Six și The Daily Beast. Toate au relatat că aceasta a murit la 35 de ani, cu puțin timp înainte de aniversarea sa, și că, până la momentul publicării, nu fusese comunicată o cauză oficială a decesului.