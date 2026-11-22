Jennifer Aniston pune accent pe consecvență, mobilitate și antrenamente cu greutăți, iar rutina sa include exerciții care susțin forța musculară și echilibrul pe măsură ce înaintează în vârstă, potrivit Fox News

Actrița continuă să acorde o atenție deosebită mișcării și antrenamentelor fizice la 57 de ani, iar rutina sa se bazează pe un program de exerciții de trei-patru ori pe săptămână, cu accent tot mai mare pe antrenamentul de forță.

Potrivit antrenoarei Melanie Ramos, de la PVOLVE, consecvența și introducerea greutăților în program sunt elemente importante ale stilului de antrenament adoptat de actriță.

Vedeta din Friends practică metoda PVOLVE, un sistem de fitness axat pe mișcări funcționale, mobilitate, stabilitate și tonifiere musculară. Programul urmărește să susțină capacitatea organismului de a face față mișcărilor cotidiene, inclusiv pe măsură ce corpul se schimbă odată cu vârsta.

Melanie Ramos, antrenoare la PVOLVE Soho din New York, a explicat că masa musculară tinde să scadă odată cu înaintarea în vârstă, iar exercițiile de rezistență pot contribui la menținerea musculaturii și la susținerea sănătății oaselor.

Aniston își diversifică antrenamentele și folosește mai mult greutățile, în paralel cu exercițiile de mobilitate și stabilitate. Potrivit antrenoarei, această combinație este o parte importantă a programului său.

Ramos recomandă persoanelor care vor să introducă mișcarea în rutina zilnică să înceapă cu sesiuni scurte, fără să își impună de la început antrenamente de o oră.

Un obiectiv realist poate fi de trei antrenamente pe săptămână, chiar dacă fiecare durează numai 15 minute. Pe măsură ce exercițiile devin o obișnuință, durata și intensitatea pot fi crescute treptat, în funcție de condiția fizică.

Antrenoarea subliniază că mișcarea trebuie să devină o parte firească a vieții, iar programul să fie adaptat capacității fiecărei persoane.

Pentru a ilustra programul, Melanie Ramos a prezentat trei mișcări care pot fi executate cu o pereche de gantere.

Genuflexiuni și flexii pentru biceps: exercițiul combină flexia brațelor cu o genuflexiune, activând musculatura picioarelor și a brațelor. Intensitatea poate fi redusă prin apropierea picioarelor și limitarea adâncimii genuflexiunii.

exercițiul combină flexia brațelor cu o genuflexiune, activând musculatura picioarelor și a brațelor. Intensitatea poate fi redusă prin apropierea picioarelor și limitarea adâncimii genuflexiunii. Wood chop cu ganteră: mișcarea presupune ridicarea greutății deasupra unui umăr și coborârea ei diagonală spre coapsa opusă, cu implicarea trunchiului și a picioarelor. Dacă rotația solicită prea mult spatele, mișcarea poate fi redusă, iar greutatea ținută mai aproape de piept.

mișcarea presupune ridicarea greutății deasupra unui umăr și coborârea ei diagonală spre coapsa opusă, cu implicarea trunchiului și a picioarelor. Dacă rotația solicită prea mult spatele, mișcarea poate fi redusă, iar greutatea ținută mai aproape de piept. Fandare și împins deasupra capului: din poziția de fandare, persoana îndoaie genunchii și, la revenire, împinge gantera deasupra capului. Exercițiul solicită musculatura picioarelor, umerilor și trunchiului și poate fi adaptat prin folosirea ambelor mâini.

Aceste mișcări urmăresc să dezvolte forța și controlul corporal, iar variantele mai ușoare permit ajustarea exercițiilor în funcție de nivelul de pregătire.

Rutina prezentată de antrenoarea lui Jennifer Aniston pune accent pe antrenamente regulate, exerciții cu greutăți și mișcări care susțin mobilitatea și echilibrul. Începerea cu sesiuni scurte și creșterea treptată a efortului reprezintă abordarea recomandată celor care vor să își construiască un obicei de mișcare.

Persoanele cu afecțiuni, accidentări sau probleme articulare ar trebui să discute cu un medic înainte de a începe un program nou de exerciții.