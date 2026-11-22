Fostul președinte Traian Băsescu a criticat declarațiile lui Nicușor Dan privind posibilitatea unei victorii a partidului AUR la alegerile parlamentare din 2028. Întrebat despre temerile exprimate de actualul șef al statului, Băsescu a spus că principalele preocupări ale președintelui ar trebui să fie situația economică a României și nivelul datoriei publice.

Fostul șef al statului a avut o reacție tranșantă și a avertizat că datoria țării ar putea ajunge la 250 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2026. În opinia sa, deficitul bugetar și necesitatea unor noi împrumuturi pun presiune asupra economiei, iar consecințele ar putea fi resimțite de populație.

„Să nu plângă! Cred că datoria țării va ajunge la 250 de miliarde de euro până la 31.12, datorie. Cât timp ai deficit, încă 18 miliarde trebuie să împrumutăm. Lucrurile sunt, nu vreau să sperii pe nimeni, aproape că suntem condamnați la sărăcie”, a declarat Traian Băsescu, duminică seara, la România TV.

Fostul președinte a invocat și posibilitatea vânzării unor active importante ale statului, menționând Portul Constanța și hidrocentralele Porțile de Fier 1 și 2. El a apreciat că o asemenea situație ar necesita solidaritate la nivelul societății și a avertizat că responsabilitatea depășește capacitatea politicienilor de a găsi singuri soluții.

„Începi să vinzi Portul Constanța, hidrocentrala Porțile de Fier 1 și 2. Pentru asta trebuie să ai un popor solidar. Nu este doar o responsabilitate pe care să o poată duce la bun sfârșit, cu efecte pozitive, doar politicienii”, a mai spus Traian Băsescu.

Reacția fostului șef al statului vine după ce Nicușor Dan a vorbit despre îngrijorările sale privind rezultatul alegerilor parlamentare din 2028 și posibilitatea ca AUR să obțină o victorie. Declarația președintelui a fost făcută după participarea la reuniunea Coaliției de Voință, în cadrul unei conferințe de presă.

„Evident, când spun că mi-e teamă de 2028 spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult”, a afirmat Nicușor Dan.

Astfel, discuția despre scrutinul din 2028 a fost urmată de o critică din partea fostului președinte, care a mutat accentul de la scenariile electorale la problemele economice și la evoluția datoriei publice a României.