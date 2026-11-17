Fostul președinte Traian Băsescu critică abordarea Guvernului în privința reformei administrative și susține că reorganizarea statului trebuie începută de la nivel central, nu de la comune și localități.

În opinia sa, procesul ar trebui să includă restructurarea instituțiilor din Justiție, servicii de informații, Jandarmerie, Poliție și administrația deconcentrată, precum și o amplă operațiune de digitalizare.

Invitat luni seară la TVR, Băsescu a afirmat că presiunea crizei determină PSD să susțină reorganizarea administrativă, având în vedere posibilitatea reducerii cheltuielilor de funcționare a statului, atât la nivel central, cât și local.

Fostul șef al statului consideră că Executivul trebuie să își asume decizii ferme și să înceapă reforma de sus în jos, inclusiv prin adoptarea unei ordonanțe de urgență.

„Nu i-aş suspecta de rele intenţii, dar a devenit o necesitate reforma administrativă, marea problemă este cum o fac. Dacă o fac aşa cum au început-o, mai bine se opresc. Să vedem ce comune vor să se autocomaseze? În primul rând, procesul trebuie făcut de sus în jos. Nu ai cum să-l începi de jos... şi unde-l opreşti?”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a explicat că reorganizarea ar trebui să pornească de la constituirea unor structuri regionale, care să preia atribuțiile instituțiilor existente la nivel județean. Printre acestea a enumerat instanțele și parchetele, Jandarmeria, serviciile de informații, Poliția, direcțiile sanitare și cele veterinare.

Băsescu a susținut că o asemenea reorganizare ar permite reducerea aparatului bugetar și utilizarea unei părți din personalul disponibilizat în economia privată. El a indicat drept model varianta propusă în trecut de fostul premier Emil Boc, care prevedea opt regiuni, la care să se adauge județele Harghita și Covasna. În opinia sa, un număr de 15 regiuni nu ar asigura o reorganizare suficient de amplă.

„Cine va face reforma administrativă va rămâne în istoria României”, a afirmat fostul președinte.

Un alt element pe care Băsescu îl consideră indispensabil este digitalizarea. El avertizează că reorganizarea instituțiilor nu poate funcționa fără integrarea bazelor de date și coordonarea acestora înainte de aplicarea noii structuri administrative.

„Această reorganizare trebuie sincronizată cu digitalizarea. Înainte să spui: asta e noua organizare, trebuie să ai toate bazele de date comasate, e o muncă extraordinară care trebuie făcută”, a explicat Traian Băsescu.