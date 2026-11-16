Reducerea cheltuielilor cu salariile aparatului bugetar este principala măsură prin care România ar putea evita agravarea crizei economice, a declarat fostul președinte Traian Băsescu într-o intervenție la România TV.

Fostul șef de stat a explicat că toate sporurile acordate bugetarilor ar trebui eliminate imediat, pentru a reduce deficitul. Băsescu a explicat că actuala situație economică este rezultatul unor decizii luate în anii anteriori, când au fost majorate pensiile și salariile, iar cheltuielile cu sporurile și personalul bugetar au crescut. El a adăugat că atât politicienii, cât și beneficiarii acestor majorări știau că banii proveneau din împrumuturi.

„Atunci când dai poporului ultima resursă, poporul trebuie să știe că deficitul va trebui plătit tot din buzunarul poporului. Dar și poporul, și politicienii se fac că nu știu, atunci când își dublează salariile, își dau sporuri”, a declarat Traian Băsescu.

Acesta a amintit de creșterile din anii trecuți, când pensiile au fost majorate cu 60%, iar salariile cu 80%, într-o perioadă în care beneficiarii și decidenții știau că sumele suplimentare erau susținute prin împrumuturi. România riscă să rămână prinsă într-un cerc al îndatorării, în condițiile în care trebuie să se împrumute în continuare pentru a acoperi deficitul și pentru a plăti dobânzile, a mai spus fostul președinte.

Băsescu a estimat că datoria țării, pe care a evaluat-o la 240 de miliarde de euro, ar putea ajunge la 250 de miliarde până la sfârșitul anului. El a avertizat că, fără măsuri de reducere a datoriei, românii riscă să suporte consecințe economice tot mai dificile.

„Aproape că suntem condamnați la sărăcie dacă nu acceptăm niște măsuri care să reducă din această datorie uriașă”, a spus el.

Pentru a ilustra riscurile acumularii datoriilor, Traian Băsescu a făcut referire la situația Greciei, care a fost nevoită să vândă active importante pentru a-și respecta obligațiile financiare. El a avertizat că România ar putea ajunge, într-un scenariu extrem, să ia în calcul vânzarea unor obiective strategice.

„Începi să vinzi: Portul Constanța, apoi hidrocentrala Porțile de Fier 2, apoi Porțile de Fier 1, apoi Cernavodă. În Grecia, marele port Salonic a fost cumpărat de chinezi în cadrul obligațiilor Greciei de a-și plăti datoriile”, a declarat acesta.

Fostul șef al statului consideră că depășirea crizei presupune solidaritate atât din partea populației, cât și a clasei politice. El a criticat faptul că, în spațiul public, continuă să existe solicitări pentru majorarea salariilor și pensiilor, în condițiile în care statul se confruntă cu datorii ridicate.

Băsescu a amintit și de perioada în care a fost președinte, susținând că a fost nevoit să își asume măsuri dure după ce Guvernul Tăriceanu a dus România în categoria „junk”. El a cerut actualului premier și ministrului Finanțelor să prezinte transparent situația economică și măsurile necesare.

Întrebat despre măsurile care ar putea limita riscul unui colaps economic, Traian Băsescu a indicat reducerea cheltuielilor cu aparatul funcționăresc și eliminarea tuturor sporurilor din sectorul bugetar.

„Reducerea de cheltuieli e măsura pe evitarea dezastrului. Bolojan a greșit, a pus frână economiei. Țara trebuie să-și reducă cheltuielile cu propriul aparat funcționăresc. Dacă aș fi la Guvern, mâine aș anula toate sporurile. Obligația statului e să le dea salariul, nu și sporurile”, a afirmat fostul președinte.

Acesta a mai spus că anumite categorii profesionale, precum militarii, polițiștii, profesorii și medicii, nu ar trebui vizate de reduceri, iar economiile ar trebui obținute în principal prin diminuarea cheltuielilor cu funcționarii publici, despre care spune că beneficiază de numeroase sporuri.

În opinia sa, măsurile de austeritate trebuie asumate în comun de Guvern și de președinte, iar întârzierea deciziilor va face ca nota de plată să fie și mai mare. „Cu cât se întârzie măsurile, cu atât factura e mai mare”, a avertizat Traian Băsescu.