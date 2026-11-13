Alexandru Nazare cere ministerelor să își justifice cheltuielile

Alexandru Nazare a cerut ministerelor și celorlalți ordonatori principali de credite trebuie să transmită până vineri, 13 noiembrie, toate propunerile privind limitele de cheltuieli pentru anul 2027, în vederea pregătirii viitorului buget. Ministrul Finanțelor avertizează că fundamentarea bugetului depinde atât de respectarea țintelor de deficit pentru acest an, cât și de încasarea fondurilor aferente ultimelor cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor nu are încă toate informațiile necesare pentru stabilirea limitelor bugetare, unele instituții nefinalizând completarea datelor în aplicația eBuget NG.

„Conform calendarului actualizat, comunicat în ședința de Guvern, noul termen pentru finalizarea și transmiterea către Ministerul Finanțelor a tuturor propunerilor de limite de cheltuieli este 13 noiembrie. Mai sunt informații de completat și propuneri care nu au fost încă transferate pentru analiză”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că este necesară o imagine completă asupra solicitărilor instituțiilor înainte ca Guvernul să stabilească limitele în care vor fi construite bugetele pentru anul viitor.

Alexandru Nazare a descris viitorul buget drept unul dintre cele mai importante din ultimii ani, subliniind că situația financiară de la finalul lui 2026 va influența direct construcția acestuia.

Scenariul Ministerului Finanțelor pentru atingerea unei ținte de deficit cash de 6,2% din PIB în 2026 ia în calcul încasarea, până la 31 decembrie, a sumelor aferente cererilor de plată numărul 5 și 6 din PNRR. Ambele solicitări se află în prezent în evaluare și în discuții cu Comisia Europeană.

Potrivit ministrului, valoarea fondurilor care vor ajunge efectiv în România și eventualul impact al acestora asupra deficitului vor conta în stabilirea bugetului pentru 2027.

Nazare a atras atenția și asupra evaluărilor pe care agențiile internaționale de rating urmează să le realizeze în prima parte a anului viitor.

Bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției bugetare din 2026 vor reprezenta repere importante pentru agenții și investitori. Ministrul a subliniat că vor fi analizate realismul estimărilor privind veniturile, măsurile de reducere a deficitului și capacitatea autorităților de a respecta angajamentele asumate.

Oficialul consideră că rezultatele financiare ale acestui an vor avea un rol important în menținerea credibilității statului român în fața investitorilor și a instituțiilor internaționale.