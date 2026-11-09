Economie

Nazare, discuții importante la Bruxelles. Ce interese urmărește România la reuniunile ECOFIN și Eurogrup

Nazare, discuții importante la Bruxelles. Ce interese urmărește România la reuniunile ECOFIN și EurogrupAlexandru Nazare. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă luni, la Bruxelles, la noi runde de discuții în cadrul reuniunilor ECOFIN și Eurogrup, unde vor fi abordate teme economice și fiscale importante pentru statele membre ale Uniunii Europene.

Ce face Nazare la Bruxelles

Oficialul român susține că obiectivul principal este reprezentarea intereselor strategice ale României și implicarea în deciziile europene prin propuneri clare și soluții fundamentate.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a precizat că reducerea deficitului bugetar contribuie la consolidarea credibilității României în relația cu partenerii europeni. Această poziție trebuie valorificată pentru susținerea unei economii mai competitive, prin reguli previzibile, acces mai bun la finanțare și reducerea birocrației pentru companii.

„Noi runde de discuții la ECOFIN și Eurogrup, azi, la Bruxelles. Pentru România, miza este să ne susținem interesele strategice și să contribuim la deciziile europene cu priorități clare și soluții bine fundamentate”, a transmis Alexandru Nazare.

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Finanțarea apărării și fiscalitatea produselor din tutun, pe agenda discuțiilor

Printre subiectele care vor fi analizate la reuniunile europene se numără finanțarea apărării și utilizarea eficientă a resurselor comune, simplificarea legislației europene, dar și actualizarea cadrului de impozitare a produselor din tutun.

ecofin

ecofin / sursa foto: arhiva EVZ

Ministrul Finanțelor atrage atenția că, în cazul noilor reglementări europene, trebuie analizate atât obiectivele urmărite, cât și costurile și condițiile concrete în care acestea pot fi aplicate.

„Contează atât obiectivele, cât și costurile și condițiile în care noile reguli pot fi aplicate”, a subliniat oficialul.

Discuții și pentru fondurile din PNRR, la Bruxelles

În paralel cu reuniunile de la Bruxelles, Ministerul Finanțelor sprijină Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în limitele atribuțiilor instituționale.

Alexandru Nazare consideră că fondurile europene încasate pentru proiectele implementate au un rol direct atât în susținerea investițiilor, cât și în menținerea echilibrului bugetar.

Ministrul a transmis că reprezentarea intereselor României la nivel european presupune pregătire, rezultate concrete, dialog și cooperare cu partenerii europeni.

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