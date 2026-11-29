România va semna luni, 30 noiembrie, la Luxemburg, acordul de constituire a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), instituție financiară destinată susținerii investițiilor strategice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va reprezenta țara noastră la ceremonia oficială. România va participa la stabilirea mecanismelor de finanțare ale noii bănci, iar Bucureștiul va găzdui biroul regional pentru flancul sudic.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 29-30 noiembrie, o vizită de lucru în Marele Ducat al Luxemburgului, unde va semna acordul de înființare a noii instituții financiare internaționale.

Ceremonia este programată la Filarmonica din Luxemburg, în prezența premierului luxemburghez Luc Frieden, a ministrului Finanțelor, Gilles Roth, și a ministrului canadian al Finanțelor și Veniturilor Naționale, François-Philippe Champagne.

La eveniment vor fi prezenți și reprezentanții Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Turciei și Ucrainei, state participante la constituirea DSRB. În calitate de membru fondator, România va fi implicată în elaborarea structurii instituționale a băncii, în stabilirea regulilor de guvernanță și în dezvoltarea instrumentelor prin care vor fi finanțate proiectele eligibile.

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență va avea la București biroul regional destinat flancului sudic.

Prezența instituției în România ar putea facilita atragerea investițiilor în industria națională de apărare, precum și participarea companiilor românești la rețelele internaționale de producție și aprovizionare.

Ministerul Finanțelor a susținut constituirea unei instituții capabile să mobilizeze resurse provenite din sectorul public, privat și instituțional, care să fie utilizate inclusiv pentru dezvoltarea industriilor strategice și a infrastructurii critice.

Participarea României la acest mecanism urmărește identificarea unor surse suplimentare de finanțare pentru angajamentele din domeniul apărării și securității, ținând cont de necesitatea menținerii echilibrului bugetar și de finanțarea proiectelor de dezvoltare economică.

DSRB va fi organizată ca instituție financiară multilaterală, având state suverane în calitate de acționari. Noua bancă își propune să obțină calificativul de credit AAA, cel mai ridicat nivel de rating, pentru a putea facilita finanțarea pe termen lung în condiții competitive.

Activitatea instituției va completa instrumentele financiare deja disponibile prin programul SAFE, Banca Europeană de Investiții și instituțiile financiare naționale.

Banca va urmări atragerea capitalului public și privat pentru susținerea investițiilor în domeniul securității și al apărării. Printre instrumentele financiare avute în vedere se numără împrumuturile și garanțiile acordate statelor membre și companiilor. De asemenea, instituția va sprijini întreprinderile mici și mijlocii care activează în sectoare strategice, precum și proiectele destinate extinderii capacităților industriale și tehnologice.

Un alt obiectiv al DSRB este dezvoltarea unor mecanisme care să permită finanțarea predictibilă, pe parcursul mai multor ani, a investițiilor strategice.

Programul vizitei ministrului român al Finanțelor în Luxemburg include, pe lângă semnarea acordului de constituire a DSRB, o serie de întrevederi bilaterale. Alexandru Nazare va fi primit la Palatul Ducal, unde va participa la un dejun oficial oferit de Marele Duce al Luxemburgului.

Ministrul român va avea discuții și cu omologul său luxemburghez, Gilles Roth, privind dezvoltarea relațiilor economice și financiare dintre cele două state. Pe agenda oficialului se află și o întâlnire cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiții. Discuțiile vor viza colaborarea pentru finanțarea proiectelor strategice și susținerea investițiilor necesare dezvoltării României.

Totodată, Alexandru Nazare se va întâlni cu reprezentanții Asociației RomLux, organizație care sprijină cooperarea comercială dintre România și Luxemburg, atragerea investițiilor și dezvoltarea parteneriatelor între companiile din cele două țări.