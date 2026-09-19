România și Italia vor să își intensifice cooperarea în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale, al digitalizării administrației și al dezvoltării unor servicii publice mai accesibile. Subiectele au fost discutate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu omologul său italian, Giancarlo Giorgetti, în marja reuniunii informale ECOFIN de la Dublin.

Cei doi oficiali au analizat situația economică din România și Italia, perspectivele pentru următorii ani, consolidarea finanțelor publice, competitivitatea și necesitatea susținerii investițiilor.

Potrivit lui Alexandru Nazare, discuțiile au vizat și teme concrete de cooperare, precum combaterea evaziunii și fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, dar și digitalizarea administrației fiscale. Un alt obiectiv este simplificarea serviciilor publice și financiare pentru cetățeni.

Ministrul român l-a invitat pe Giancarlo Giorgetti la București, pentru continuarea discuțiilor și pentru ca schimbul de experiență dintre cele două țări să fie transformat în proiecte concrete.

O parte importantă a întrevederii a fost dedicată comunității românești din Italia. Nazare a subliniat că românii stabiliți în această țară contribuie atât la economia italiană, cât și la legăturile dintre cele două state.

Ministrul Finanțelor spune că România urmărește să creeze condiții prin care experiența profesională, competențele și capitalul acumulate de românii din străinătate să poată fi transformate în investiții în țară.

În acest context, Nazare a indicat programul „Diaspora Investește Acasă”, prin care statul român urmărește să sprijine românii din diaspora care vor să deschidă afaceri și să dezvolte capacități productive în România. Programul are un buget de 100 de milioane de euro și este destinat firmelor nou înființate de români stabiliți în străinătate.

Alexandru Nazare consideră că România poate valorifica experiența Italiei în domenii precum digitalizarea serviciilor, combaterea fraudei fiscale și finanțarea economiei.

În același timp, ministrul a subliniat oportunitățile de investiții oferite de România, inclusiv dezvoltarea bazei industriale și accesul la o piață regională importantă.

Potrivit lui Nazare, cooperarea dintre cele două țări poate fi extinsă de la finanțe publice și digitalizare la investiții, antreprenoriat și producție, iar comunitatea românească din Italia reprezintă una dintre principalele legături economice și sociale dintre România și Italia.