Cei mai importanți politicieni italieni au cerut ca Spania să fie expulzată din spațiul Schengen, după ce mii de migranți ar fi intrat cu forța în enclava spaniolă Ceuta, scrie Politico.

Imaginile cu oameni care intră pe teritoriul spaniol Ceuta de pe coasta Marocului au fost distribuite pe rețelele de socializare, provocând o reacție furioasă din partea populației și a politicienilor.

„Imaginile provenite din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare reală la adresa securității frontierelor Europei”, a scris prim-ministrul italian Giorgia Meloni pe X.

„Suntem pregătiți să luăm măsuri — inclusiv prin măsuri extraordinare — pentru a ne apăra granițele și a asigura siguranța cetățenilor”, a adăugat ea.

Meloni, împreună cu viceprim-ministrul italian Matteo Salvini și ministrul de externe Antonio Tajani — cei mai înalți miniștri din fiecare dintre partidele din coaliția de dreapta aflată la guvernare în Italia — a cerut suspendarea acordului Schengen sau eliminarea Spaniei din zona de liberă circulație.

În conformitate cu acordul, oamenii se pot deplasa liber între cele 29 de țări europene semnatare. Cu toate acestea, mai multe țări au reintrodus controalele la unele dintre granițele lor, ceea ce este permis în temeiul tratatului, invocând riscuri legate de migrație. Italia a reintrodus deja temporar controalele la frontiera slovenă pentru a combate contrabanda și terorismul.

Tajani a mers mai departe decât a cere excluderea Spaniei din Schengen, dând vina pentru tulburările de la Ceuta politicii de migrație a premierului socialist spaniol Pedro Sánchez - care promite să legalizeze statutul a sute de mii de migranți neautorizați - numind-o „profund greșită” și spunând că „oferă un stimulent pentru traficul de persoane”.

Acest lucru a atras o reacție isterică din partea ministrului spaniol de externe, José Manuel Albares, care l-a convocat pe ambasadorul Italiei - un semn de nemulțumire diplomatică serioasă - pentru a răspunde pentru comentariile lui Tajani.

„Acest mesaj este nepotrivit pentru ministrul de externe al unei țări partenere și prietene de la care așteptăm solidaritate europeană, nu demagogie partizană”, a susținut Albares într-un răspuns adresat lui Tajani pe X.

Politica Spaniei de legalizare a migranților s-a dovedit extrem de controversată, atât la nivel intern, cât și european. Meloni și Sánchez s-au confruntat pe această temă în timpul unei reuniuni a liderilor europeni de luna trecută.

Manfred Weber, președintele celei mai mari formațiuni politice a Parlamentului European, Partidul Popular European de centru-dreapta, a cerut, de asemenea, măsuri mai dure privind migrația în contextul crizei de la Ceuta, scriind pe X: „Acest lucru dovedește un lucru: Pactul privind migrația și regulamentul privind returnarea trebuie aplicate astăzi, nu mâine.”

Comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a declarat că Comisia a sprijinit Spania în protejarea integrității frontierelor sale, inclusiv în Ceuta, și că a fost în contact cu ministrul spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska, în această privință.

Un purtător de cuvânt a declarat că Comisia a salutat „cooperarea strânsă dintre Maroc și Spania pentru a aborda aceste fluxuri și a asigura returnarea rapidă a celor care au intrat ilegal în Ceuta, în conformitate cu normele aplicabile”.

„În ceea ce privește cooperarea noastră cu țările partenere: Marocul este un partener cheie și de încredere al UE”, a adăugat purtătorul de cuvânt. „În ultimii ani, am intensificat cooperarea în domeniul migrației și al gestionării frontierelor, precum și în combaterea traficului de persoane. Acum lucrăm la transformarea relației noastre într-un parteneriat cuprinzător și strategic.”