Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus joi în dezbatere publică proiectele de modificare a Contractului-cadru și a normelor de aplicare, prin care propune digitalizarea documentelor medicale, comunicarea mai rapidă a rezultatelor și schimbarea finanțării spitalelor, unde nu vor mai fi contractate paturi, ci cazuri rezolvate.

Proiectele publicate în transparență decizională prevăd măsuri pentru medicina de familie, ambulatoriul clinic și paraclinic, spitale, programele naționale de sănătate și dispozitivele medicale.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat în transparenţă decizională, pe site-ul propriu (www.cnas.ro), proiecte de acte normative pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru şi a Normelor sale metodologice de aplicare. Proiectele propun schimbări pe mai multe paliere de asistenţă medicală, cu obiectivul de a creşte accesul asiguraţilor la servicii medicale, de a îmbunătăţi calitatea actului medical şi de a simplifica procedurile administrative”, se arată într-un comunicat de presă, de joi, al CNAS.

Una dintre propuneri urmărește creșterea rolului medicinei de familie. Medicii care preiau temporar pacienții colegilor aflați în concediu ar urma să poată deconta și consultațiile acordate peste plafonul obișnuit.

„Pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale, medicii de familie care preiau temporar pacienţii colegilor aflaţi în concediu vor putea deconta consultaţiile acordate peste plafonul obişnuit, astfel încât pacienţii să beneficieze în continuare de acces la servicii medicale fără întreruperi. Măsura reprezintă şi un sprijin pentru medicii care preiau activitate suplimentară şi încurajează colaborarea între cabinetele de medicină de familie”, se arată în comunicat.

CNAS propune și modificarea condițiilor de funcționare pentru cabinetele de specialități clinice. Programul minim ar urma să fie redus, iar durata consultațiilor pentru anumite specializări va crește.

„Programul minim de funcţionare al cabinetelor de specialităţi clinice ar urma să scadă de la 35 la 17,5 ore pe săptămână şi de la 5 la 3 zile lucrătoare, o măsură menită să menţină în activitate cabinetele din zonele cu deficit de medici şi să extindă reţeaua de servicii ambulatorii. De asemenea, durata consultaţiilor pentru specialităţi precum pediatrie, medicină internă, geriatrie şi genetică medicală va creşte la 20 de minute, pentru a permite evaluări mai complete şi o relaţie mai bună între medic şi pacient”, se precizează în comunicat.

Noile reguli ar urma să le ofere cabinetelor mai multă libertate în organizarea activității și să permită medicilor să își ia concediul de odihnă fără pierderi financiare.

Proiectele prevăd modificări și pentru pacienții cu boli cronice stabilizate. Aceștia ar putea primi prescripții pentru medicamentele incluse în contractele cost-volum pentru o perioadă de până la trei luni.

„Pacienţii cu boli cronice stabilizate vor beneficia de prescripţii pentru medicamentele din contracte cost-volum pe o perioadă de până la 90-92 de zile, eliberate prin fracţionare lunară, ceea ce reduce numărul deplasărilor la cabinet şi contribuie la continuitatea tratamentului. Trecerea de la medicamentul biologic de referinţă la varianta biosimilară se va face în cel mult 3 luni de la introducerea acesteia pe lista de preţuri, faţă de 12 luni în prezent, pentru un acces mai larg la tratamente moderne şi la costuri mai reduse, pentru toţi pacienţii, cu excepţia celor care prezintă efecte adverse”, transmit oficialii CNAS.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate clarifică și faptul că tratamentele acordate prin programele naționale curative sunt gratuite atât în spitalele publice, cât și în cele private.

Măsura îi vizează în special pe pacienții cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare sau cu alte boli incluse în programele naționale de sănătate curative.

Furnizorii de investigații paraclinice ar urma să aibă obligația de a interpreta și transmite rezultatele într-un termen de cel mult trei zile lucrătoare.

„Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice se propune introducerea obligaţiei de a interpreta şi comunica rezultatele în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea investigaţiei. Totodată, furnizorii vor trebui să pună la dispoziţia pacienţilor rezultatele şi imaginile medicale printr-un sistem electronic securizat, cu acces individual, în locul CD-urilor şi al buletinelor pe hârtie. Se va crea totodată cadrul pentru introducerea teleradiologiei, în scopul utilizării mai eficiente a resurselor medicale disponibile la nivel naţional. Prin introducerea unei monitorizări intermediare a utilizării plafonului, aferente perioadei 1-15 a lunii, şi a posibilităţii de diminuare sau suplimentare a valorilor de contract în funcţie de gradul de utilizare, se vor crea premisele direcţionării rapide a fondurilor către furnizorii care înregistrează adresabilitate crescută şi capacitate efectivă de furnizare a serviciilor, concomitent cu evitarea blocării unor sume la furnizorii cu grad redus de utilizare. Deci distribuţia fondurilor destinate laboratoarelor de analize medicale se va face mai rapid, ca măsură intermediară până la eliminarea plafoanelor”, se arată în comunicat.

Proiectul creează și cadrul pentru introducerea teleradiologiei și pentru redistribuirea mai rapidă a banilor destinați laboratoarelor, în funcție de numărul de pacienți și de gradul de utilizare a fondurilor.

Pachetul acordat prin spitalizarea de zi ar urma să fie completat cu servicii pentru monitorizarea hipertensiunii pulmonare și pentru administrarea unor terapii biologice.

Sunt incluse și tratamente stomatologice pentru copiii cu vârsta sub șapte ani care au nevoie de sedare procedurală.

„Cazurile în care s-au efectuat intervenţii pentru restabilirea fluxului sanguin cerebral sau coronarian vor fi exceptate de la regulile actuale de decontare redusă în cazul reinternărilor sau transferurilor în 48 de ore, pentru a nu afecta finanţarea unor tratamente de urgenţă vitală. În acelaşi timp, noile reguli de contractare vor urmări o distribuire mai predictibilă şi mai echitabilă a fondurilor, în funcţie de activitatea şi capacitatea reală a spitalelor, oferind furnizorilor un cadru mai transparent şi mai eficient de finanţare”, precizează oficialii CNAS.

O altă modificare privește mecanismul de finanțare a unităților sanitare. Numărul de cazuri care pot fi contractate va fi stabilit în funcție de adresabilitate și de capacitatea fiecărui spital.

„Numărul de cazuri contractabile la nivel spitalicesc va fi stabilit în funcţie de adresabilitate şi de capacitatea unităţilor sanitare, iar spitalele vor fi obligate să publice pe propriul site date privind activitatea şi indicatorii de performanţă managerială. Se va introduce şi noţiunea de «fond de risc», reprezentând 5% din fondurile alocate serviciilor spitaliceşti, destinat situaţiilor justificate apărute pe parcursul derulării contractelor”, transmite CNAS.

Spitalele vor trebui să publice informații despre activitate și indicatorii de performanță managerială. Proiectul introduce și un fond de risc, reprezentând 5% din banii alocați serviciilor spitalicești.

CNAS propune și facilitarea accesului pacienților la dispozitive medicale adaptate nevoilor lor. Termenele de înlocuire ar urma să fie reduse pentru unele produse, printre care echipamentele compresive folosite pentru tratarea limfedemului și nebulizatoarele. Vor fi introduse dispozitive noi pentru persoanele cu limfedem și vor fi actualizate condițiile în care sunt acordate ortezele personalizate și lentilele intraoculare.

Proiectul propune eliminarea documentelor medicale pe hârtie în relația dintre furnizori, pacienți și casele de asigurări de sănătate.

„Furnizorii de servicii medicale în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor utiliza formulare medicale în format electronic (bilete de trimitere, reţete, scrisori medicale, planuri de proceduri de recuperare medicală, recomandări pentru dispozitive medicale şi îngrijiri la domiciliu), reducând timpul alocat activităţilor birocratice şi simplificând relaţia cu pacienţii şi cu casele de asigurări. Se elimină documentele pe hârtie şi se vor folosi doar documente digitale”, anunţă CNAS.

Începând cu 1 octombrie 2026, în portalul e-SănătateaMea ar urma să fie introdusă și o aplicație pentru gestionarea programărilor pacienților.

„Pentru contractele şi actele adiţionale încheiate de furnizori cu casele de asigurări de sănătate se va utiliza semnătura electronică calificată, reducând durata procedurilor de evaluare şi contractare”, se arată în comunicat.