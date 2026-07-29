Greva generală din sistemul sanitar va continua și miercuri, după ce discuțiile tehnice dintre reprezentanții Federației Sanitas și Ministerul Sănătății nu au dus la o soluție privind proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii au transmis că există în continuare riscul diminuării veniturilor pentru o parte dintre angajați, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că protestul are la bază „minciuni și dezinformare”.

Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a declarat că întâlnirea de la Ministerul Sănătății a avut un caracter exclusiv tehnic și nu s-a încheiat cu decizii concrete, întrucât ministrul Sănătății nu a participat la discuții.

„Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri. În momentul acesta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate”, a declarat Iulian Pope.

Liderul sindical a adăugat că, în aceste condiții, protestul va continua. „În principiu, da, din păcate”, a răspuns acesta, întrebat dacă greva va continua și miercuri. Potrivit lui Pope, decizia privind deblocarea negocierilor depinde în prezent de clasa politică.

„Facem încă un apel la clasa politică să avem un Guvern cu puteri depline, cu care să putem negocia și cu care să putem rezolva problemele din sistem”, a transmis președintele Sanitas.

Federația Sanitas a declanșat marți greva generală în unitățile sanitare, în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării. Pe durata protestului sunt asigurate urgențele și cazurile medicale complexe, potrivit organizației sindicale.

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a cerut scuze pacienților afectați de protest, susținând că greva este construită pe informații false despre efectele viitoarei legi.

„Îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve. Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare”, a declarat Ilie Bolojan. Acesta a respins afirmațiile potrivit cărora noua lege ar reduce veniturile personalului din sectorul public.

„Dacă s-ar adopta Legea salarizării, niciun salariu în sectorul public, niciun câștig în sectorul public nu va scădea. Dimpotrivă, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească”, a afirmat premierul interimar.

Ilie Bolojan a susținut că actualul mod de finanțare a spitalelor generează dezechilibre, deoarece o mare parte din fonduri sunt alocate direct, fără o legătură suficientă cu serviciile medicale prestate.

„Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează în principal pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează către pacienți. Asta înseamnă distorsiuni majore în sectorul de sănătate”, a declarat premierul.

El a adăugat că, odată cu adoptarea noii legi a salarizării, va fi necesară și recalcularea tarifelor pentru serviciile medicale decontate spitalelor, astfel încât acestea să reflecte costurile reale ale activității.