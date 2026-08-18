Iranul va menține închisă Strâmtoarea Ormuz până când Statele Unite vor îndeplini condițiile prevăzute într-un acord interimar semnat în iunie, a declarat marți Mohammad Baqer Ghalibaf, principalul negociator iranian, într-o declarație publicată de presa de stat de la Teheran, potrivit agen'iei Reuters.

Printre cerințiile prezentate de Iran se numără ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor petroliere, deblocarea activelor iraniene și încetarea amenințărilor și operațiunilor militare americane pe toate fronturile.

Declarația vine într-un moment în care negocierile dintre Washington și Teheran sunt blocate, iar traficul prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii rămâne sever afectat.

Memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran a fost semnat pe 17 iunie și prevedea o perioadă de maximum 60 de zile pentru negocierea unui acord final, cu posibilitatea prelungirii termenului prin acordul ambelor părți.

Înțelegerea s-a destrămat însă rapid din cauza disputelor privind controlul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Președintele american Donald Trump a declarat pe 7 iulie că acordul era „încheiat”, iar Ministerul iranian de Externe l-a declarat suspendat o săptămână mai târziu.

Acordul urmărea să creeze cadrul pentru negocieri mai ample, inclusiv privind viitorul programului nuclear iranian. Termenul de 60 de zile a expirat în august fără ca părțile să ajungă la un acord permanent.

Potrivit lui Ghalibaf, Teheranul leagă redeschiderea completă a strâmtorii de îndeplinirea condițiilor asumate în cadrul acordului interimar.

Principalele cerințe menționate sunt:

ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene;

eliminarea sancțiunilor americane asupra petrolului iranian;

eliberarea activelor iraniene înghețate;

încetarea amenințărilor și operațiunilor militare americane pe toate fronturile.

Poziția anunțată marți vine după ce un oficial iranian a declarat că Teheranul ar putea trece la o atitudine „complet ofensivă” dacă eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului continuă să eșueze.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre principalele artere pentru transportul mondial de energie. Înaintea războiului, prin această rută trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat tranzacționate la nivel global.

Restricționarea traficului are deja efecte asupra pieței petroliere. EVZ relata marți că petrolul Brent a urcat la 90,94 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a ajuns la 85,03 dolari, ambele cotații atingând cele mai ridicate niveluri de la sfârșitul lunii iulie.

Fluxurile prin strâmtoare au fost reduse drastic. Potrivit unei analize Reuters publicate marți, transporturile zilnice de petrol prin Ormuz au coborât de la aproximativ 18 milioane de barili înaintea crizei la circa 2 milioane de barili.

Declarația lui Qalibaf marchează o nouă condiționare explicită a redeschiderii strâmtorii de obținerea unor concesii din partea Statelor Unite.

În paralel, Washingtonul și Teheranul continuă să se acuze reciproc pentru eșecul acordului interimar. Administrația Trump a respins prelungirea înțelegerii, în timp ce oficialii iranieni susțin că Statele Unite nu și-au respectat angajamentele.

Pentru moment, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz rămâne legată de evoluția negocierilor dintre cele două state. Menținerea restricțiilor asupra traficului maritim continuă să reprezinte un risc important pentru aprovizionarea globală cu energie și pentru prețurile petrolului.