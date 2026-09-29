Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran le-a transmis alegătorilor americani un mesaj prin care îi îndeamnă să se opună politicilor președintelui Donald Trump și să susțină schimbarea actualei administrații. Apelul vine cu aproximativ cinci săptămâni înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, potrivit Al Jazeera.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a publicat marți o scrisoare deschisă adresată cetățenilor americani, în care susține că administrația condusă de Donald Trump trebuie schimbată. Documentul, redactat în format PDF, îi îndeamnă pe americani să își reevalueze poziția față de conducerea politică de la Washington.

Organizația iraniană îl acuză pe președintele american că a prezentat informații înșelătoare despre evoluția războiului din Orientul Mijlociu, programul nuclear al Iranului și situația din Strâmtoarea Ormuz.

Garda Revoluționară le cere americanilor să „se trezească” și să „reia controlul din mâinile politicienilor corupți”, susținând că actualul sistem politic american traversează o perioadă de vulnerabilitate.

„Acum este momentul, întrucât sistemul politic american se află în cea mai slabă poziție a sa”, se arată în scrisoarea publicată de IRGC.

În scrisoarea adresată americanilor, Garda Revoluționară afirmă că Iranul a obținut victoria în conflict și susține că Washingtonul nu și-a îndeplinit obiectivele declarate, inclusiv limitarea programului nuclear iranian.

Reprezentanții IRGC îl acuză pe Donald Trump că a prezentat în mod eronat situația conflictului și susțin că programul nuclear al Iranului are scopuri pașnice. Aceste afirmații reflectă poziția autorităților iraniene și sunt contestate de Statele Unite și Israel, care au invocat preocupări legate de programul nuclear al Teheranului.

Mesajul face referire și la Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul internațional de petrol. Garda Revoluționară contestă afirmațiile administrației americane privind diminuarea influenței Iranului asupra acestei rute maritime.

Scrisoarea încearcă să separe populația americană de administrația de la Washington și să evidențieze presupuse interese comune ale cetățenilor celor două țări.

Documentul susține că atât iranienii, cât și americanii sunt afectați de deciziile liderilor politici și încearcă să explice că sloganul „Moarte Americii”, utilizat în discursul politic iranian, vizează establishmentul politic american, nu populația SUA.

Apelul face parte dintr-o serie de demersuri prin care instituții și canale media asociate Iranului încearcă să transmită publicului american versiunea Teheranului asupra conflictului.

Scrisoarea a fost publicată cu puțin timp înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie 2026. Potrivit agenției Reuters, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, Hossein Mohebbi, a declarat că nu se așteaptă ca mesajul să schimbe poziția administrației americane, dar și-a exprimat speranța că alegătorii vor lua în considerare afirmațiile transmise de Teheran.