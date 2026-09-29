Trimisul rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit luni la Washington cu oficiali americani pentru a „continua discuţiile constructive despre o soluţionare paşnică a conflictului dintre Rusia şi Ucraina”, a aflat AFP, marţi, de la o sursă de la Casa Albă. Informaţia este dată şi de agenţia Reuters, care citează de asemenea un oficial american.

Discuţiile s-au axat, de asemenea, pe posibile „iniţiative americano-ruse în sectorul energetic după încheierea războiului”, a adăugat sursa AFP.

Progresele diplomatice din ultimele zile au pregătit terenul pentru această nouă rundă de consultări desfășurată în capitala Statelor Unite.

„Această vizită vine în urma recentei întâlniri a emisarilor Steve Witkoff şi Jared Kushner cu preşedintele Putin la Moscova şi a discuţiilor pe care aceştia le-au purtat săptămâna trecută cu oficiali ucraineni la New York”, a adăugat sursa respectivă, care a dorit să rămână anonimă.

Aceste discuţii, conduse de emisarul lui Vladimir Putin, au avut loc pe fondul intensificării atacurilor ruseşti în plină zi asupra Kievului, cu ajutorul unor drone cu reacţie pe care forţele ucrainene abia reuşesc să le intercepteze.

La mai bine de patru ani şi jumătate de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă în Ucraina şi deşi discuţiile cu mediatorii americani au fost reluate, o soluţionare diplomatică a celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace pare deocamdată imposibilă.

Vizita de luni a lui Dmitriev, care este şi şeful fondului suveran de investiţii RDIF al Rusiei, vine şi în urma unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc săptămâna trecută la New York, unde Zelenski a declarat că au discutat despre un potenţial armistiţiu privind ţintele din domeniul energetic.

Dmitriev - căruia luni Vladimir Putin i-a prelungit cu încă cinci ani mandatul din fruntea fondului suveran al Rusiei - a avut întâlniri şi cu reprezentanţi ai Departamentului Trezoreriei şi ai Departamentului Energiei din SUA în timpul vizitei sale la Washington, au declarat marţi pentru Reuters surse familiarizate cu pregătirile pentru această vizită.