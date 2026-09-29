Noua lege a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, prevede mai multe situații în care românii se pot pensiona înainte de împlinirea vârstei standard. Una dintre acestea le permite persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au acumulat încă cinci ani de vechime să solicite pensia pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme, fără diminuarea cuantumului, potrivit CNPP. Iată ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie mai devreme.

Facilitatea este diferită de pensia anticipată, care se acordă cu penalizări și poate fi solicitată, de asemenea, cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare. Legea nr. 360/2023 stabilește însă condiții distincte pentru fiecare categorie, inclusiv în ceea ce privește perioadele care pot fi valorificate la calcularea stagiului de cotizare.

Începând cu 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 a eliminat posibilitatea pensionării anticipate fără penalizări, care a fost disponibilă până în august 2024. În prezent, pensia anticipată presupune diminuarea cuantumului, în funcție de numărul lunilor de anticipare și de stagiul de cotizare realizat peste cel complet contributiv.

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare de către persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv, de 35 de ani, sau au depășit această perioadă cu până la cinci ani.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, creșterea vârstei de pensionare până la această limită se realizează etapizat, urmând să fie finalizată în 2035.

La calcularea stagiului complet de cotizare contributiv necesar pentru acordarea pensiei anticipate nu sunt luate în considerare perioadele de asigurare realizate prin contracte încheiate după 1 ianuarie 2018, pentru cumpărarea vechimii în muncă.

După îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă automat, fără a fi necesară o cerere din partea beneficiarului. Cuantumul este recalculat prin eliminarea penalizărilor și, după caz, prin valorificarea perioadelor de cotizare realizate ulterior.

Legea nr. 360/2023 oferă și posibilitatea obținerii pensiei pentru limită de vârstă înainte de atingerea vârstei standard, fără diminuarea cuantumului. Această facilitate se adresează persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani și au acumulat cel puțin încă cinci ani de stagiu de cotizare.

Cei cinci ani suplimentari pot cuprinde atât perioade contributive, cât și anumite perioade asimilate sau necontributive, recunoscute de legislație. Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile pot beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare cu până la cinci ani.

Reducerea vârstei de pensionare prin această facilitate nu poate fi cumulată cu alte reduceri prevăzute de lege sau de alte acte normative.

Legea pensiilor recunoaște anumite perioade în care persoanele nu au plătit contribuții la sistemul public, dar care pot fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensionare. Acestea sunt împărțite în două categorii: perioade asimilate și perioade necontributive.

Deși nu înlocuiesc, în general, stagiul complet de cotizare contributiv, anumite astfel de intervale pot fi luate în calcul pentru completarea celor cinci ani suplimentari necesari reducerii vârstei de pensionare.

Perioadele asimilate reprezintă intervale în care nu au fost achitate contribuții de asigurări sociale, dar pe care legislația le recunoaște la stabilirea drepturilor de pensie, în condițiile prevăzute de lege.

Printre acestea se numără:

Studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență, pe durata normală a programului, dacă au fost absolvite cu diplomă de licență, master sau doctorat;

Serviciul militar efectuat ca militar în termen sau cu termen redus, precum și perioadele de concentrare, mobilizare ori prizonierat;

Perioadele în care au fosta acordate indemnizații de asigurări sociale între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006;

Concediul pentru incapacitate temporară de muncă, provocată de accidente de muncă sau boli profesionale, acordat începând cu 1 ianuarie 2005;

Concediul pentru creșterea copilului, acordat începând cu 1 ianuarie 2006, până la împlinirea vârstei de doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la trei ani, respectiv șapte ani, potrivit condițiilor legale.

Persoanele care au absolvit mai multe facultăți sau mai multe cicluri universitare de același nivel pot valorifica o singură perioadă de studii pentru fiecare nivel, la alegere.

Concediul pentru creșterea copilului beneficiază de un regim distinct față de celelalte perioade asimilate. Acesta poate fi luat în calcul inclusiv la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, această perioadă poate contribui la îndeplinirea condiției privind stagiul complet contributiv necesar pentru obținerea unor drepturi de pensionare, inclusiv pentru reducerea vârstei standard.

Pe lângă perioadele asimilate, legislația recunoaște și anumite intervale necontributive. Acestea sunt perioade în care nu au fost plătite contribuții de asigurări sociale, dar care sunt recunoscute ca vechime în muncă sau stagiu de cotizare prin acte normative speciale.

Printre perioadele care pot fi valorificate se numără:

Intervalele recunoscute persoanelor persecutate din motive politice, deportate în străinătate sau constituite în prizonieri;

Vechimea suplimentară acordată potrivit Decretului-lege nr. 118/1990;

Perioadele recunoscute soțiilor salariate care și-au însoțit soții trimiși în misiuni permanente în străinătate;

Intervalele în care persoanele au beneficiat de ajutor de șomaj sau de ajutor de integrare profesională înainte de 1 aprilie 2001;

Perioadele în care au fost acordate plăți compensatorii sau venit de completare, în condițiile legii;

Vechimea suplimentară acordată persoanelor care au lucrat în grupele I și II de muncă sau în condiții deosebite ori speciale;

Perioada de exil;

Vechimea suplimentară acordată persoanelor trimise să lucreze în țări cu climă greu de suportat;

Alte intervale recunoscute prin acte normative speciale, inclusiv anumite perioade de șomaj tehnic.

Valorificarea acestor perioade depinde de documentele justificative și de condițiile prevăzute de actele normative aplicabile.

Legea nr. 360/2023 stabilește reduceri ale vârstei standard de pensionare și pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare contributive în condiții de handicap. Reducerea diferă în funcție de gradul de handicap și de durata perioadei de cotizare realizate în aceste condiții.

Astfel, persoanele cu handicap grav pot beneficia de o reducere de 15 ani, dacă au realizat, în condiții de handicap, cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare contributiv.

Persoanele cu handicap accentuat pot obține o reducere de 10 ani, dacă au realizat cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare contributiv în condiții de handicap.

În cazul persoanelor cu handicap mediu, reducerea este tot de 10 ani, cu condiția realizării stagiului complet de cotizare contributiv în condiții de handicap.

Pentru acordarea acestor facilități, handicapul trebuie dovedit printr-un certificat de încadrare în grad și tip de handicap cu valabilitate permanentă, emis potrivit Legii nr. 448/2006. Perioadele de asigurare voluntară nu sunt luate în calcul la stabilirea stagiului contributiv necesar pentru aceste reduceri.

O prevedere distinctă se aplică persoanelor cu deficiență vizuală gravă, care pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârsta împlinită, dacă au realizat, în condițiile handicapului, un stagiu de cotizare contributiv de cel puțin o treime din stagiul complet.

În această situație, acordarea pensiei nu este condiționată de atingerea vârstei standard de pensionare.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Durata reducerii crește în funcție de numărul copiilor.

Pentru un copil, reducerea este de șase luni;

Pentru doi copii, reducerea este de un an;

Pentru trei copii, reducerea ajunge la un an și șase luni;

Pentru patru copii, reducerea este de doi ani;

Pentru cinci copii, reducerea este de doi ani și șase luni;

Pentru șase copii, reducerea este de trei ani;

Pentru șapte sau mai mulți copii, reducerea ajunge la trei ani și șase luni.

Facilitatea se aplică și femeilor care au adoptat copii, cu condiția ca aceștia să fi fost crescuți pentru o perioadă de cel puțin 13 ani.

Pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare, femeile trebuie să îndeplinească stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

Persoanele care intenționează să solicite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard trebuie să verifice atât stagiul complet de cotizare contributiv, cât și eventualele perioade asimilate sau necontributive care pot fi valorificate.

Legea nr. 360/2023 permite reducerea vârstei standard cu până la cinci ani, fără penalizări, pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani și au acumulat încă cinci ani de stagiu, inclusiv din perioade recunoscute de legislație.

Perioadele fără contribuții nu pot înlocui, cu excepțiile prevăzute expres de lege, stagiul complet contributiv. Acestea pot contribui însă la completarea vechimii suplimentare necesare pentru pensionarea cu până la cinci ani mai devreme, fără diminuarea pensiei.

Prin urmare, stabilirea dreptului la pensionare depinde de tipul perioadelor de cotizare, de documentele care le atestă și de îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege.