Valul de violențe care a lovit Franța în ultimele zile provoacă reacții fără precedent la nivelul administrației locale. Primarul localității Longué-Jumelles, din departamentul Maine-et-Loire, a recurs la un gest extrem de încărcat simbolic. Acesta a decis îndepărtarea portretului oficial al președintelui Emmanuel Macron din clădirea instituției și coborârea drapelelor în bernă, ca semn de protest direct față de modul în care șeful statului a gestionat criză profundă din țară, conform AFP.

Decizia radicală a edilului vine pe fondul escaladării violențelor, al jafurilor și al distrugerilor masive raportate în mai multe mari orașe franceze. Frédéric Mortier, primarul de dreapta al orașului Longué-Jumelles, a făcut anunțul oficial la începutul săptămânii, explicând că nu mai dorește ca imaginea președintelui să figureze în sediul autorității locale, catalogând răspunsul liderului de la Elysee ca fiind total insuficient.

Primarul din Maine-et-Loire și-a exprimat nemulțumirea profundă față de climatul de nesiguranță și a transmis un mesaj ferm în privința necesității de a respecta cadrul legal și valorile naționale.

„Condamn cu cea mai mare fermitate violențele și distrugerile comise de cei care ne încalcă legile, ne devastează orașele și disprețuiesc valorile Republicii”, a declared edilul, potrivit publicației locale Saumur Kiosque.

Liderul local a subliniat că drepturile garantate de statul francez trebuie să fie legate direct de îndeplinirea obligațiilor cetățenești și de acceptarea normelor de conviețuire.

„Franța nu poate accepta ca unii să refuze regulile comune, să respingă cerințele integrării și să conteste autoritatea statului. Nimeni nu poate pretinde că beneficiază de drepturile Republicii, refuzând în același timp să îi respecte îndatoririle”, a adăugat Mortier.

Decizia de a renunța la simbolul prezidențial din sediul instituției reprezintă un gest de o gravitate deosebită în tradiția administrativă franceză, unde tabloul oficial al șefului statului este expus de obicei la loc de cinste în toate primăriile din țară.

„În fața acestei crize, am decis, în calitate de primar al orașului Longué-Jumelles, să dau jos portretul președintelui Republicii din primărie. Consider că atitudinea sa în această situație este nedemnă de gravitatea evenimentelor și de așteptările concetățenilor noștri”, a explicat edilul francez.

În plus, primarul a insistat pe ideea că restabilirea ordinii trebuie să rămână o prioritate absolută a administrației centrale.

„Ordinea, respectul și autoritatea nu sunt negociabile. Ele reprezintă fundamentele pactului nostru republican”, a concluzionat Frédéric Mortier.

Tensiunile extreme au izbucnit în urma manifestațiilor masive organizate din cauza creșterii accentuate a costului vieții și a degradării accentuate a serviciilor publice, vizând în special problemele din sistemul de învățământ. La stradă au ieșit elevi, studenți, membri ai sindicatelor și susținători ai mișcării Vestele Galbene, alături de grupări de extremă stânga.

Deși intenția inițială a vizat proteste pașnice, numeroase adunări s-au transformat rapid în confruntări stradale violente cu forțele de ordine. Orașele au devenit cadrul unor scenarii marcate de incendieri, acte de vandalism și jafuri la scară largă.

Efectele de pe teren indică o criză de securitate majore. Bilanțurile oficiale arată că în doar câteva zile au fost operate aproximativ 2.400 de arestări, în timp ce aproape 1.000 de polițiști au suferit răni în timpul intervențiilor.

Printre clădirile puternic afectate de furia protestatarilor se numără și sediul istoric al primăriei din Limoges, care a fost incendiat. De asemenea, mii de spații comerciale și magazine au fost devastate sau jefuite complet.

Tensiunile s-au reflectat direct și la nivelul guvernului de la Paris. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a recunoscut public că efectivele de ordine au pierdut temporar controlul asupra evenimentelor în anumite zone ale țării și că amploarea mobilizării nu a fost anticipată corect de structurile de securitate.

În urma acestor scăpări mari de organizare, Laurent Nuñez a înaintat demisia sa oficială, însă președintele Emmanuel Macron a refuzat să o accepte, încercând să mențină stabilitatea echipei guvernamentale în plină criză socială.