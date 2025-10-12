Bujduveanu își revendică dreptul de a candida la Primăria Capitalei. Argumentele edlului interimar

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, și-a anunțat intenția de a candida pentru un mandat complet la Primăria Capitalei. El susține desemnarea unui singur candidat din partea coaliției de guvernare, pentru a preveni blocajele administrative în Capitală.

„După 10 ani de administrație la nivelul municipiului București, cred că am acest drept de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul municipiului București”, a spus el la Digi 24.

Stelian Bujduveanu și-a prezentat parcursul în administrația Bucureștiului, evidențiind experiența acumulată în diverse funcții. Între 2016 și 2020, acesta a fost consilier general, iar apoi a ocupat de mai multe ori funcția de viceprimar general. Primarul interimar al Bucureștiului este convins că experiența sa îi oferă un avantaj în fața altor candidați.

„În primul rând este competiția internă, dar revenind 10 ani în administrația locală din București, în calitate de consilier general 2016-2020, apoi în calitate de vicer primar general cu atribuții. Am fost și fără atribuții, am fost și cu atribuții. Apoi din nou vice primar, acum primar general interimar. Cred că am parcurs aceste etape într-o manieră corectă. Față de cineva care nu are experiență administrativă astăzi, mă refer la executivă”, a afirmat el.

În ceea ce privește sprijinul Partidului Național Liberal (PNL) pentru o eventuală candidatură la Primăria Capitalei, Stelian Bujduveanu a declarat că discuțiile au început deja în interiorul partidului.

„Momentan am discutat în partid. Această discuție în partid nu a fost criticată. Cu siguranță o vom avea la nivel de forul de conducere și în București”, a continuat el.

Întrebat despre modul în care ar trebui stabiliți candidații din partea coaliției de guvernare, Stelian Bujduveanu a susținut ideea desemnării unui candidat unic.

„Majoritatea din Consiliul General este aceeași ca majoritatea din Parlamentul României. Dacă guvernul României se sprijină pe o majoritate formată din aceste partide de plus minorități plus UDMR și e funcțional și are legitimitate, un primar, ca să fie eficient și să-și facă treaba, indiferent unde vorbim în țară, trebuie să aibă Consiliul lângă el”, a mai spus acesta.

Primarul interimar a subliniat că nicio formațiune politică nu poate forma singură majoritatea în București: PNL nu poate face majoritate doar cu USR, PSD nu poate face majoritate singur cu PNL, iar PSD nu poate face majoritate cu USR.

Astfel, un primar fără susținerea Consiliului ar întâmpina dificultăți și ar risca să genereze blocaje administrative. Bujduveanu a mai punctat că majoritatea funcțională actuală include partidele PNL, PSD, USR și alte formațiuni care nu fac parte din spectrul extremist, precum Reper, Forța Dreptei, PNP sau PUSL, ceea ce ar permite unui primar sprijinit de coaliție să-și exercite mandatul în mod eficient.

„Nu cred că ar fi eficient pentru noi ca, după ce avem alegeri, acum în această toamnă, când va dori guvernul, a doua zi primarul ales și să iasă să spună bucureștenilor, dați-mi și Consiliul, că nu pot să fac treaba”, a mai spus el.