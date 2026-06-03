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Discuțiile Israel-Liban, reluate, Hezbollah încalcă acordul cu Trump

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Discuțiile Israel-Liban, reluate, Hezbollah încalcă acordul cu TrumpNegocieri in SUA Liban-Israel / sursa foto: Departamentul de Justitie
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Din cuprinsul articolului

În timpul discuțiilor dintre Israel și Liban, membri de rang înalt ai delegației israeliene au anunțat că teroriștii Hezbollah, susținuți de regimul din Iran, nu au încetat luptele, în ciuda promisiunii președintelui american Donald Trump că vor face acest lucru, scrie Jerusalem Post.

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Delegațiile din Liban și Israel s-au întâlnit marți la Departamentul de Stat al SUA pentru a începe o reluare programată a negocierilor de două zile.

Membrii delegației israeliene au mai spus că gruparea teroristă Hezbollah a respins public ecuația unui armistițiu în sudul Libanului în schimbul unui armistițiu în nordul Israelului.

SUA vor să ajute autoritățile din Liban să lupte contra Hezbollah

SUA elaborează, de asemenea, un plan în care forțele americane își vor antrena omologii libanezi pentru a se ocupa de Hezbollah la Beirut, a relatat KAN News marți.

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„Logica noastră este să limităm luptele din Liban și să nu le transformăm într-o problemă în negocieri”, a declarat o sursă din administrația americană pentru KAN.

Hezbollah

Teroriști Hezbollah. Sursa foto: C (Twitter)

Negocierile au loc la o zi după ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anulat un atac asupra Beirutului la îndemnul lui Trump, oficialii iranieni avertizând că acțiunile militare întreprinse de Israel împotriva Libanului ar provoca o oprire a comunicării dintre Iran și SUA.

Rubio: Iran încearcă să împiedice discuțiile dintre Israel și Liban

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat că, în timp ce SUA încearcă să considere discuțiile dintre Liban și Israel ca fiind separate și distincte de cele ale Iranului, Teheranul vrea să „amestece totul”.

Iranul încearcă în prezent să interfereze cu discuțiile dintre Liban și Israel „astfel încât, dacă se va ajunge la un acord la un moment dat în viitor, să își poată revendica meritul de a fi impus-o prin intermediul unor mijloace de influență”, a explicat Rubio.

El a reafirmat, de asemenea, sprijinul SUA pentru „demitarizarea și dezactivarea Hezbollah, consolidând în același timp guvernul legitim al Libanului”.

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