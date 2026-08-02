Iubitorii de artă din Capitală au ocazia să descopere o latură mai puțin cunoscută a unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai suprarealismului mondial. Galeria Romană are pregătite simezele pentru expoziția „Opera de hârtie”, un eveniment dedicat lucrărilor semnate de artistul Victor Brauner, care va putea fi vizitat până pe 29 august în spațiul din Piața Romană, conform retetesivedete.ro.

Evenimentul aduce în fața publicului bucureștean fațetele complexe ale unui creator care nu a fost doar pictor și grafician, ci și sculptor și poet. Născut la Piatra Neamț în anul 1903 și stins din viață la Paris în 1966, Victor Brauner s-a refugiat în Franța la sfârșitul anilor 1920, loc unde s-a desăvârșit ca artist.

Recunoscut rapid de mediul artistic francez, Brauner a fost cooptat în cercurile avangardei și a aderat oficial la mișcarea suprarealistă în anul 1932. Aprecierile la adresa sa și a creațiilor sale din partea unor personalități marcante din domeniul artei au devenit tot mai des publice.

Proiectul actual reprezintă o expoziție în turneu național organizată de Galeria Romană în colaborare cu Galeria DADA. Vernisajul are loc luni, 3 august 2026, începând cu ora 19:00, iar în deschiderea evenimentului va lua cuvântul Erwin Kessler, Directorul Muzeului Național de Artă al României.

După succesul înregistrat recent la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, unde a fost deschisă în perioada 14 iunie – 19 iulie 2026, selecția de lucrări ajunge acum în București, urmând ca la finalul anului turneul să continue și la Buzău.

Expoziția reunește desene, gravuri, litografii, afișe, invitații, reviste cu ilustrații create de Victor Brauner și cărți iluminate de acesta. Toate aceste piese dezvăluie intimitatea procesului creator al artistului și forța simbolurilor sale.

Spre deosebire de marile tablouri expuse în muzee, creațiile pe hârtie prezintă un Brauner mai puțin cunoscut: cel al schiței, al gândului rapid și al talismanului. Hârtia reprezintă laboratorul său secret, locul unde artistul se exprimă direct, fără filtre, prin desene în tuș și creion. Aici iau naștere motivele sale emblematice, precum ochiul ciclop, pasărea profetică sau totemurile. Deși sunt lucrări fragile ca material, ele păstrează o viziune extrem de puternică.

Conceptul expoziției pune în lumină două elemente esențiale din creația lui Brauner: mitologia personală și rădăcina românească. Chiar și după stabilirea la Paris, el a rămas profund conectat la semnele arhaice, la folclor și la mister, hârtia devenind punctul de întâlnire dintre Europa suprarealistă și spiritul local al avangardei din România.

Calitatea și raritatea documentelor adunate au atins o cotă apreciată la nivel internațional. În legătură cu valoarea acestui fond documentar, un critic francez nota:

„Lucrările expuse aici dezvăluie activitatea de zi cu zi a mișcării suprarealiste; nu numai tablourile, desenele și cărțile, dar, prin diversitatea și bogăția lor, și toate documentele, publicațiile efemere și greu de reunit, atât de fragile.”

Tot despre semnificația acestor mărturii vizuale, fondatorul mișcării suprarealiste, André Breton, le descria simplu:

„O fărâmă din comoara timpului”

Programul de vizitare la Galeria Romană

Publicul poate vizita expoziția de la Galeria Romană în perioada 3 – 29 august 2026. Programul de acces este de luni până vineri între orele 10:00 și 18:00, iar sâmbăta între orele 10:00 și 15:00.

Echipa curatorială a acestui proiect este formată din Cătălin Davidescu și Cristinel Popa, iar la deschiderea oficială va vorbi Erwin Kessler.