Expoziție de mașini retro în centrul Capitalei. Calea Victoriei va fi închisă circulației

Calea Victoriei devine din nou zonă pietonală sâmbătă și duminică, 18 și 19 iulie 2026, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Programul din acest weekend include o expoziție cu aproximativ 25 de automobile BMW fabricate între 1960 și 1990, iar traficul rutier va fi restricționat între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței.

Locuitorii Capitalei și turiștii sunt așteptați la cel de-al 12-lea weekend al proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”. Ediția se desfășoară sub tema „Calea Victoriei, între patrimoniu auto și promenadă urbană”, iar una dintre principalele artere ale Capitalei va fi rezervată plimbărilor și activităților în aer liber.

Sâmbătă, 18 iulie, programul va include un eveniment dedicat pasionaților de mașini retro și istorie auto. Expoziția BMW Classic va putea fi vizitată în zona Magazinului Muzica, între orele 16:00 și 20:00.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Asociația Retromobil Club România și va reuni aproximativ 25 de automobile clasice. Mașinile expuse au fost fabricate în perioada 1960–1990 și vor putea fi admirate de aproape de vizitatorii care ajung pe Calea Victoriei.

Pentru desfășurarea evenimentului și pentru siguranța pietonilor, autoritățile au stabilit restricții temporare de circulație.

Calea Victoriei va fi închisă traficului rutier atât sâmbătă, cât și duminică, între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței.

Restricțiile se aplică în intervalul 10:00–22:00 în ambele zile ale weekendului.

Circulația rutieră va fi reluată în timpul nopții, iar după încheierea programului de duminică mașinile vor putea reveni pe arteră începând cu ora 22:00.

Restricțiile nu vor afecta principalele intersecții de pe traseu, astfel încât șoferii vor putea traversa Calea Victoriei prin mai multe puncte.

Circulația va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu și Ion Câmpineanu.

Șoferii vor putea folosi și Bulevardul Regina Elisabeta pentru traversarea zonei centrale. Măsura urmărește menținerea circulației în restul centrului orașului, în timp ce segmentul pietonal al Căii Victoriei va fi rezervat promenadelor și expoziției auto.