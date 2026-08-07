Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că deciziile agențiilor internaționale de rating, care influențează costurile de finanțare ale României și încrederea investitorilor, vor depinde de trei elemente principale: execuția bugetară, stabilitatea politică și perspectivele economice pentru anii 2027-2028.

ÎBolojan a mai transmis că, atunci când este în joc situația economică a României, interesele politice și electorale ar trebui să treacă în plan secund.

Premierul interimar a afirmat că execuția bugetară din primul semestru arată o îmbunătățire a colectării veniturilor, reducerea cheltuielilor și scăderea deficitului bugetar.

„Ne aflăm în perioada unor evaluări care influențează deciziile investitorilor şi dobânzile plătite la banii cu care funcţionează România – deciziile agenţiilor de rating. Trei sunt factorii-cheie care stau la baza acestor evaluări: ce am reuşit până acum, adică datele bugetare”, a transmis Ilie Bolojan pr Facebook.

Acesta a susținut că Guvernul a luat măsurile necesare pentru reducerea risipei și pentru îmbunătățirea situației finanțelor publice.

În aceeași postare, Bolojan a afirmat că unele reforme au fost întârziate din cauza blocajelor politice și a acuzat ceea ce a numit o „alianță de facto PSD-AUR” că ar fi afectat adoptarea unor proiecte legislative.

Premierul interimar susține că amendamentele adoptate în Parlament la unele proiecte legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar putea genera penalizări sau probleme de constituționalitate.

Până în acest moment, PSD și AUR nu au reacționat public la declarațiile făcute de Ilie Bolojan.

Potrivit lui Bolojan, stabilitatea politică reprezintă un alt element urmărit de agențiile de rating.

Acesta a afirmat că existența unei majorități parlamentare stabile și a unui guvern cu puteri depline ar contribui la creșterea încrederii investitorilor și la predictibilitatea politicilor economice.

În opinia sa, actuala perioadă de incertitudine politică reprezintă un factor care poate influența evaluările externe privind România.

Premierul interimar a mai declarat că agențiile de rating analizează și perspectivele economice pe termen mediu, inclusiv perioada premergătoare alegerilor din 2028.

El a susținut că există riscul revenirii la politici bugetare expansioniste și a afirmat că abandonarea măsurilor de reducere a cheltuielilor ar putea afecta din nou echilibrul finanțelor publice.

„Când în joc este soarta României, interesele personale, de partid şi electorale nu trebuie să mai existe. Există doar interesul ţării”, a transmis Ilie Bolojan.